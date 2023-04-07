İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2023: İçişleri Bakanlığı 335 sözleşmeli personel alımı başvuru ne zaman, branş dağılımı ve şartları neler, KPSS şartı var mı?

KPSS ŞARTI VAR MI?

ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacaktır.