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Haberler Yaşam İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2023: İçişleri Bakanlığı 335 sözleşmeli personel alımı başvuru ne zaman, branş dağılımı ve şartları neler, KPSS şartı var mı?
Giriş Tarihi: 07.04.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 10:28

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2023: İçişleri Bakanlığı 335 sözleşmeli personel alımı başvuru ne zaman, branş dağılımı ve şartları neler, KPSS şartı var mı?

İçişleri Bakanlığı 335 sözleşmeli personel alımı başvuruları başlayacak. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada KPSS şartlı Merkez ve Taşra Teşkilatlarına 335 sözleşmeli personelin alınacağını, başvuru şartları yerine getirenlerin sözlü sınav sonunda işe alınacağı bildirildi. Bu noktada "İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman, şartlar neler?" soruları yanıt aramakta. Başvurular e devlet üzerinden yapılacak ve posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. İşte İçişleri Bakanlığı 335 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı e devlet ve diğer detaylar

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2023: İçişleri Bakanlığı 335 sözleşmeli personel alımı başvuru ne zaman, branş dağılımı ve şartları neler, KPSS şartı var mı?

İçişleri Bakanlığı 335 sözleşmeli personel alımı branş dağılımı, başvuru şartları ve tarihleri araştırılıyor. 25 – 30 Nisan 2023 tarihlerinde sözlü sınavı yapılacak olan sözleşmeli personel alımda KPSS şartı bulunuyor. Yayımlanan kılavuzda kontenjanlar ve maaşlar da paylaşılmış durumda. İşte İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2023: İçişleri Bakanlığı 335 sözleşmeli personel alımı başvuru ne zaman, branş dağılımı ve şartları neler, KPSS şartı var mı?

335 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK

25 – 30 Nisan 2023 tarihlerinde sözlü sınavı yapılacak olan işe alım için toplamda 335 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2023: İçişleri Bakanlığı 335 sözleşmeli personel alımı başvuru ne zaman, branş dağılımı ve şartları neler, KPSS şartı var mı?

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı personel alımı 11 – 15 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular elektronik ortamda yapılacak ve posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2023: İçişleri Bakanlığı 335 sözleşmeli personel alımı başvuru ne zaman, branş dağılımı ve şartları neler, KPSS şartı var mı?

KPSS ŞARTI VAR MI?

ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacaktır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2023: İçişleri Bakanlığı 335 sözleşmeli personel alımı başvuru ne zaman, branş dağılımı ve şartları neler, KPSS şartı var mı?

BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

İçişleri Bakanlığı Merkez teşkilatı için Arşiv Uzmanı, Avukat, Psikolog, Tekniker, Grafiker, Mütercim Tercüman, Büro Personeli, Destek Personeli; Bilgisayar, makine, elektrik-elektronik, yazılım, inşaat ve harita mühendisi alınacak.

Taşra Teşkilatı için Büro Personeli, Çağrı Karşılama Personeli, Avukat, Arşiv Uzmanı; Bilgisayar, Elektrik-elektronik, yazılım, inşaat ve harita mühendisi için alımlar açılacak.

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