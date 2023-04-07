İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2023: İçişleri Bakanlığı 335 sözleşmeli personel alımı başvuru ne zaman, branş dağılımı ve şartları neler, KPSS şartı var mı?

İçişleri Bakanlığı 335 sözleşmeli personel alımı başvuruları başlayacak. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada KPSS şartlı Merkez ve Taşra Teşkilatlarına 335 sözleşmeli personelin alınacağını, başvuru şartları yerine getirenlerin sözlü sınav sonunda işe alınacağı bildirildi. Bu noktada "İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman, şartlar neler?" soruları yanıt aramakta. Başvurular e devlet üzerinden yapılacak ve posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. İşte İçişleri Bakanlığı 335 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı e devlet ve diğer detaylar