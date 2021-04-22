İçişleri Bakanlığı’ndan 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı genelgesi! 23 Nisan ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre, 23 Nisan Cuma günü başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması detayları belli oldu. Hatırlanacağı üzere son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'ndan iki haftalık kısmi kapanma kararı çıkmıştı. Kısmi kapanma uygulaması doğrultusunda hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayacak şekilde tüm iller için düzenlenirken hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri 21:00'dan 19:00'a çekildi. Peki, 23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor? İşte İçişleri Genelgesine göre 23-24-25 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri