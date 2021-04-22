İçişleri Bakanlığı’ndan 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı genelgesi! 23 Nisan ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

23 Nisan sokağa çıkma yasağı saatleri ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 23 Nisan tarihi hafta sonu ile birleştirilerek 4 günlük kısıtlama uygulanmıştı. Benzer bir uygulamanın bu yıl için geçerli olup olmayacağı ile ilgili soru işaretleri, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile birlikte belli oldu. Buna göre, 23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor? İşte İçişleri Genelgesine göre 23-24-25 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri