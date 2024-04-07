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Haberler Yaşam İftar vakti başıboş köpek dehşeti: Oğlu için kendini feda etti! Parçaladılar…
Giriş Tarihi: 07.04.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 13:50

İftar vakti başıboş köpek dehşeti: Oğlu için kendini feda etti! Parçaladılar…

Bursa'da başıboş köpek dehşeti yaşandı. 10 yaşındaki çocuğunu son anda kurtaran baba, çok sayıda başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. O anlara gören bir arkadaşı ise otomobille sürekli klakson çalarak Mesut Karagözoğlu'nu ölümden kurtardı. Çenesi kırılan, kulağına 30 dikiş atılan ve elleri parçalanan 46 yaşındaki 2 çocuk babası yaşadığı kabusu şu sözlerle anlattı…

İHA
İftar vakti başıboş köpek dehşeti: Oğlu için kendini feda etti! Parçaladılar…

Bursa Nilüfer'de iftar vakti korkunç anlar yaşandı. 10 yaşındaki oğluyla birlikte pide almaya giden baba Mesut Karagözoğlu, cadde üzerinde ilerlerken yol kenarındaki başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

İftar vakti başıboş köpek dehşeti: Oğlu için kendini feda etti! Parçaladılar…

Bursa Nilüfer'de iftar vakti korkunç anlar yaşandı. 10 yaşındaki oğluyla birlikte pide almaya giden baba Mesut Karagözoğlu, cadde üzerinde ilerlerken yol kenarındaki başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

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İftar vakti başıboş köpek dehşeti: Oğlu için kendini feda etti! Parçaladılar…

Hastanede tedavi altına alınan Mesut Karagözoğlu'nun çenesinin kırıldığı, elleri ve gövdesinin parçalandığı ve kulağına 30 dikiş atıldığı öğrenildi.

Bursa'da başıboş köpek dehşeti! Oğlu için kendini feda etti | Video

İftar vakti başıboş köpek dehşeti: Oğlu için kendini feda etti! Parçaladılar…

Doktorların müdahalesiyle hayata tekrar tutunan Karagözoğlu ile oğlunun dehşeti yaşadığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İftar vakti başıboş köpek dehşeti: Oğlu için kendini feda etti! Parçaladılar…

Karagözoğlu, çenesindeki kırık ve vücudundaki yarıklardan dolayı çok sayıda ameliyat geçirecek, 1,5 ay sıvı ve pipet ile beslenecek.

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