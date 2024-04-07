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İftar vakti başıboş köpek dehşeti: Oğlu için kendini feda etti! Parçaladılar…
Giriş Tarihi: 07.04.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
13:50
İftar vakti başıboş köpek dehşeti: Oğlu için kendini feda etti! Parçaladılar…
Bursa'da başıboş köpek dehşeti yaşandı. 10 yaşındaki çocuğunu son anda kurtaran baba, çok sayıda başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. O anlara gören bir arkadaşı ise otomobille sürekli klakson çalarak Mesut Karagözoğlu'nu ölümden kurtardı. Çenesi kırılan, kulağına 30 dikiş atılan ve elleri parçalanan 46 yaşındaki 2 çocuk babası yaşadığı kabusu şu sözlerle anlattı…