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Haberler Yaşam İftar ve sahur vakti saat kaçta? 2025 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya İmsakiye ile iftar saati ve sahur (imsak) saatleri
Giriş Tarihi: 27.02.2025 09:45 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 09:51

İftar ve sahur vakti saat kaçta? 2025 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya İmsakiye ile iftar saati ve sahur (imsak) saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, yayınladığı Ramazan İmsakiyesi ile 29 günlük iftar ve sahur saati bilgilerini duyurdu. 1 Mart'ta başlayacak ve 29 Mart'ta sona erecek olan on bir ayın sultanı yine büyük mutlulukla karşılanacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Konya iftar vakti başta olmak üzere il il iftar saatleri sabah.com.tr'nin imsakiye 2025 sayfasında yer alıyor. Peki 1 Mart'ta ilk sahur vakti saat kaçta? İşte, tüm iller için imsakiye…

İftar ve sahur vakti saat kaçta? 2025 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya İmsakiye ile iftar saati ve sahur imsak saatleri

Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan Ramazan ayı bu yıl 1 Mart'ta başlayacak ve 29 gün sürecek. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve değerine vurgu yapılan bu önemli ay yine ibadetlerle geçirilecek. Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya ve İstanbul iftar vakti başta olmak üzere il il iftar saatleri ve sahur vakti ise en çok araştırılan konu olacak. Diyanet'ten yayımlanan İmsakiye 2025 takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir'de iftar saat kaçta sorusunun cevabına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İstanbul sahur vakti saat kaçta? İşte, il il iftar saatleri!

İftar ve sahur vakti saat kaçta? 2025 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya İmsakiye ile iftar saati ve sahur imsak saatleri

İMSAKİYE 2025: İL İL AÇIKLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı. İstanbul başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1 Mart Cumartesi gününe denk gelen Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri şöyle;

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İftar ve sahur vakti saat kaçta? 2025 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya İmsakiye ile iftar saati ve sahur imsak saatleri

İSTANBUL İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 06:07
İftar Vakti: 19:01

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 06:06
İftar Vakti: 19:03

3 Mart Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 06:04
İftar Vakti: 19:04

4 Mart Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 06:03
İftar Vakti: 19:05

5 Mart Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 06:01
İftar Vakti: 19:06

İSTANBUL İFTAR VAKTİ ❰❰❰ 29 GÜNLÜK İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN

İftar ve sahur vakti saat kaçta? 2025 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya İmsakiye ile iftar saati ve sahur imsak saatleri

ANKARA İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:52
İftar Vakti: 18:47

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 05:51
İftar Vakti: 18:48

3 Mart Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:49
İftar Vakti: 18:49

4 Mart Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 05:48
İftar Vakti: 18:50

5 Mart Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 05:46
İftar Vakti: 18:51

ANKARA İFTAR VAKTİ ❰❰❰ 29 GÜNLÜK İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN

İftar ve sahur vakti saat kaçta? 2025 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya İmsakiye ile iftar saati ve sahur imsak saatleri

İZMİR İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 06:16
İftar Vakti: 19:11

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 06:14
İftar Vakti: 19:12

3 Mart Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 06:13
İftar Vakti: 19:13

4 Mart Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 06:12
İftar Vakti: 19:14

5 Mart Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 06:10
İftar Vakti: 19:15

İZMİR İFTAR VAKTİ ❰❰❰ 29 GÜNLÜK İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN

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