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İftar ve sahur vakti saat kaçta? 2025 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya İmsakiye ile iftar saati ve sahur (imsak) saatleri
Giriş Tarihi: 27.02.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
09:51
İftar ve sahur vakti saat kaçta? 2025 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya İmsakiye ile iftar saati ve sahur (imsak) saatleri
Diyanet İşleri Başkanlığı, yayınladığı Ramazan İmsakiyesi ile 29 günlük iftar ve sahur saati bilgilerini duyurdu. 1 Mart'ta başlayacak ve 29 Mart'ta sona erecek olan on bir ayın sultanı yine büyük mutlulukla karşılanacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Konya iftar vakti başta olmak üzere il il iftar saatleri sabah.com.tr'nin imsakiye 2025 sayfasında yer alıyor. Peki 1 Mart'ta ilk sahur vakti saat kaçta? İşte, tüm iller için imsakiye…