İftar ve sahur vakti saat kaçta? 2025 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya İmsakiye ile iftar saati ve sahur (imsak) saatleri

Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan Ramazan ayı bu yıl 1 Mart'ta başlayacak ve 29 gün sürecek. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve değerine vurgu yapılan bu önemli ay yine ibadetlerle geçirilecek. Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya ve İstanbul iftar vakti başta olmak üzere il il iftar saatleri ve sahur vakti ise en çok araştırılan konu olacak. Diyanet'ten yayımlanan İmsakiye 2025 takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir'de iftar saat kaçta sorusunun cevabına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İstanbul sahur vakti saat kaçta? İşte, il il iftar saatleri!