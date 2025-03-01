İFTARDA OKUNACAK DUALAR: İftar duası nasıl yapılır, oruç açarken hangi dualar okunur?

TÜRKÇE ANLAMI

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

Bu mübarek dua, iftar anında Yüce Allah'a olan teslimiyeti ve şükrü ifade eder. Oruç tutanlar, bu duayı okuyarak hem niyetlerini tazeler hem de Allah'ın rahmetini ve bereketini dilerler. Ramazan ayının manevi atmosferini en güzel şekilde yaşamak ve bu fırsatı değerlendirerek bol bol dua etmek, Müslümanlar için büyük bir nimet ve huzur kaynağıdır.