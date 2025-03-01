Haberler
Yaşam
İFTARDA OKUNACAK DUALAR: İftar duası nasıl yapılır, oruç açarken hangi dualar okunur?
Giriş Tarihi: 01.03.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
14:04
İFTARDA OKUNACAK DUALAR: İftar duası nasıl yapılır, oruç açarken hangi dualar okunur?
Müslümanlar için büyük bir manevi değere sahip olan Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü ilk iftarla birlikte başladı. 11 Ayın Sultanı olarak bilinen bu mübarek ay boyunca, oruç tutan milyonlarca kişi iftar sofralarında bir araya gelerek hem manevi huzuru yaşıyor hem de dualar eşliğinde oruçlarını açıyor. Ramazan'ın bereketi ve huzuru, yurdun dört bir yanında hissedilirken, iftar vakitlerinde okunacak dualar da merak konusu. Peki, iftar duası nasıl yapılır, oruç açarken hangi dualar okunur?