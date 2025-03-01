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Haberler Yaşam İFTARDA OKUNACAK DUALAR: İftar duası nasıl yapılır, oruç açarken hangi dualar okunur?
Giriş Tarihi: 01.03.2025 14:04 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 14:04

İFTARDA OKUNACAK DUALAR: İftar duası nasıl yapılır, oruç açarken hangi dualar okunur?

Müslümanlar için büyük bir manevi değere sahip olan Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü ilk iftarla birlikte başladı. 11 Ayın Sultanı olarak bilinen bu mübarek ay boyunca, oruç tutan milyonlarca kişi iftar sofralarında bir araya gelerek hem manevi huzuru yaşıyor hem de dualar eşliğinde oruçlarını açıyor. Ramazan'ın bereketi ve huzuru, yurdun dört bir yanında hissedilirken, iftar vakitlerinde okunacak dualar da merak konusu. Peki, iftar duası nasıl yapılır, oruç açarken hangi dualar okunur?

İFTARDA OKUNACAK DUALAR: İftar duası nasıl yapılır, oruç açarken hangi dualar okunur?

1 Mart Cumartesi günü başlayan mübarek Ramazan ayı, 29 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek. Bu kutsal ay boyunca oruç tutacak milyonlarca Müslüman, iftar vakti okunacak duaları ve bu duaların anlamlarını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan iftar duası, orucunu açarken okunması tavsiye edilen dualar arasında yer alıyor. Peki, iftar duası nasıl yapılır ve anlamı nedir? İşte iftar duasının Arapça metni, Türkçe okunuşu ve anlamı…

İFTARDA OKUNACAK DUALAR: İftar duası nasıl yapılır, oruç açarken hangi dualar okunur?

İFTAR DUASI OKUNUŞU

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

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İFTARDA OKUNACAK DUALAR: İftar duası nasıl yapılır, oruç açarken hangi dualar okunur?

TÜRKÇE ANLAMI
Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

Bu mübarek dua, iftar anında Yüce Allah'a olan teslimiyeti ve şükrü ifade eder. Oruç tutanlar, bu duayı okuyarak hem niyetlerini tazeler hem de Allah'ın rahmetini ve bereketini dilerler. Ramazan ayının manevi atmosferini en güzel şekilde yaşamak ve bu fırsatı değerlendirerek bol bol dua etmek, Müslümanlar için büyük bir nimet ve huzur kaynağıdır.

İFTARDA OKUNACAK DUALAR: İftar duası nasıl yapılır, oruç açarken hangi dualar okunur?

YEMEK DUASI

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve'şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü'l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

İFTARDA OKUNACAK DUALAR: İftar duası nasıl yapılır, oruç açarken hangi dualar okunur?

TÜRKÇE ANLAMI

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"