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Haberler Yaşam Iğdır Piknik Alanları - Iğdır'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 29.06.2022 15:59 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:20

Iğdır Piknik Alanları - Iğdır'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Erzurum-Kars Bölümü'nde yer alan Iğdır, Doğu Anadolu'nun tarihi ve doğal güzelliği açısından en önemli illerindendir. Tarım ve hayvancılığa dayanan ekonomisi ile gelişmekte olan bir şehirdir. Yükseltisi az olan Iğdır'ın iklimi, diğer doğu illerinin aksine soğuk değildir. Bundan dolayı, tarım ürünü çeşitliliği daha fazladır. Bitki örtüsü bozkır olan Iğdır'ın, orman sayısı yok denecek kadar azdır. Iğdır piknik yerleri ise şehrin en güzel doğal alanlarıdır. En çok tarihi mekanları merak edilse bile, Iğdır mesire alanları beklentileri boşa çıkarmayacak güzelliklere sahiptir. Iğdır piknik alanları ile ilgili merak edilenler yazımızda…

Iğdır Piknik Alanları - Iğdır’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Ağrı Dağı'na sınır olan Iğdır, aynı zamanda Aras Nehri'nin geçiş noktalarındandır. M.Ö. 5000'li yıllardan bu yana yerleşim yeri olarak kullanılan şehrin ilk sahipleri, Hurriler'dir. Daha sonra, Hititler, Asurlular, Kimmerler, Medler, Persler Sümerler, Subailer, Urartular, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlıların toprağı olmuştur.

Iğdır Piknik Alanları - Iğdır’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Tüm bu medeniyetlerden kalan tarihi miras, Iğdır'ın kültürel değerlerini oluşturur. Geçmişten günümüze kadar, birçok farklı inanca sahip insanın yurdu olmuştur. Koç Başı Mezar Taşları, Ejder Kervansarayı, Karakale Harabesi, Ahura Harabeleri ve Gökdekli Kümbeti gibi pek çok tarihi değere sahiptir. Ağrı Dağı Milli Parkı gibi çok sayıda Iğdır mesire alanı vardır. Iğdır piknik yerleri, yöre insanının sıcak havalarda en çok zaman geçirdiği yerlerdir. İşte Iğdır piknik alanları ile ilgili detaylar…

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Iğdır Piknik Alanları - Iğdır’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Iğdır'daki Piknik ve Mesire Alanları Özellikleri Nelerdir?

Korhan Yaylası'na 1982 yılında düşen göktaşı sonucu oluşan Meteor Çukuru, şehrin en merak uyandıran doğal alanlarındandır. Ağrı Dağı Milli Parkı, her ne kadar Iğdır sınırları içinde yer almasa da, yakınlığından dolayı sıkça ziyaret edilen mesire yerlerindendir. Iğdır'daki başlıca piknik alanları ise şunlardır:

1.Iğdır Kent Ormanı

Havuzu, spor aktiviteleri için uygun alanları, standartların üzerinde mekanları, atları, çardakları, yürüyüş yolları ve ormanı ile üstün hizmet veren bir mesire yeridir.

2.Halfeli Kent Ormanı

Büyük bir futbol sahasının hemen yanında bulunan orman, Iğdır'ın en bilinen piknik alanlarındandır.

Iğdır Piknik Alanları - Iğdır’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

3.İnce Köyü Piknik & Alabalık Tesisi

Ördeklerle dolu göleti, yeşil alanı, çardakları ve alabalık tesisi ile tam bir piknik yeridir.

4.Keyfi Bahçe Piknik Yeri

Ağaçlık bir alanda bulunan bu yer, ailelerin huzurla piknik yapmasını sağlayan bir ortama sahiptir.

5.Tuzluca Alabalık Tesisi

Genişçe yeşil bir araziden oluşan ve Alabalık tesisi bulunan bu piknik alanı, birçok ziyaretçi tarafından tercih edilir.

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