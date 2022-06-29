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Iğdır Piknik Alanları - Iğdır'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 29.06.2022 15:59
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
14:20
Iğdır Piknik Alanları - Iğdır'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Erzurum-Kars Bölümü'nde yer alan Iğdır, Doğu Anadolu'nun tarihi ve doğal güzelliği açısından en önemli illerindendir. Tarım ve hayvancılığa dayanan ekonomisi ile gelişmekte olan bir şehirdir. Yükseltisi az olan Iğdır'ın iklimi, diğer doğu illerinin aksine soğuk değildir. Bundan dolayı, tarım ürünü çeşitliliği daha fazladır. Bitki örtüsü bozkır olan Iğdır'ın, orman sayısı yok denecek kadar azdır. Iğdır piknik yerleri ise şehrin en güzel doğal alanlarıdır. En çok tarihi mekanları merak edilse bile, Iğdır mesire alanları beklentileri boşa çıkarmayacak güzelliklere sahiptir. Iğdır piknik alanları ile ilgili merak edilenler yazımızda…