Iğdır Piknik Alanları - Iğdır’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Iğdır'daki Piknik ve Mesire Alanları Özellikleri Nelerdir?

Korhan Yaylası'na 1982 yılında düşen göktaşı sonucu oluşan Meteor Çukuru, şehrin en merak uyandıran doğal alanlarındandır. Ağrı Dağı Milli Parkı, her ne kadar Iğdır sınırları içinde yer almasa da, yakınlığından dolayı sıkça ziyaret edilen mesire yerlerindendir. Iğdır'daki başlıca piknik alanları ise şunlardır:

1.Iğdır Kent Ormanı

Havuzu, spor aktiviteleri için uygun alanları, standartların üzerinde mekanları, atları, çardakları, yürüyüş yolları ve ormanı ile üstün hizmet veren bir mesire yeridir.

2.Halfeli Kent Ormanı

Büyük bir futbol sahasının hemen yanında bulunan orman, Iğdır'ın en bilinen piknik alanlarındandır.