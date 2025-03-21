İki çocuğu ve eşi yangında hayatını kaybetti! Tek isteği babası gibi olmaktı: Deniz’in o fotoğrafı yürekleri dağladı

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Fatma Gezgin ile çocuklarının cenazeleri, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler ilk olarak eski evlerinin bulunduğu Pınarbaşı Mahallesi'ne getirildi, bu sırada ailenin yakınları gözyaşı döktü. Turgay Gezgin'in buradaki babaevinin önünde, eşi ve 2 çocuğu için helallik alındı. Cenazeler, öğle vakti Gülistan Camisi'ne götürüldü. Anne ve 2 çocuğu için ayrı ayrı kılınan namazın ardından cenazeler Eğriboyun Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.

