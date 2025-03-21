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Haberler Yaşam İki çocuğu ve eşi yangında hayatını kaybetti! Tek isteği babası gibi olmaktı: Deniz’in o fotoğrafı yürekleri dağladı
Giriş Tarihi: 21.03.2025 06:50 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 06:50

İki çocuğu ve eşi yangında hayatını kaybetti! Tek isteği babası gibi olmaktı: Deniz’in o fotoğrafı yürekleri dağladı

Aydın'da itfaiye personeli Turgay Gezgin'in evinde çıkan yangında eşi Fatma ile çocukları Deniz (12) ve Toprak Gezgin'i (3) yaşamını yitirdiği üzücü olaydan geriye çiftin çocuklarıyla çekilmiş fotoğrafları kaldı. Babası gibi itfaiyeci olmak isteyen Deniz'in okulda itfaiyeci kıyafetleriyle verdiği pozlar yürekleri dağladı. Deniz Gezgin'in Fatih Ortaokulu'ndaki sınıf arkadaşları sırasını fotoğraf ve çiçeklerle süsledi. Sınıf arkadaşları Deniz için mektup yazıp hatıra köşesi oluşturdu.

Ceyhan TORLAK
İki çocuğu ve eşi yangında hayatını kaybetti! Tek isteği babası gibi olmaktı: Deniz’in o fotoğrafı yürekleri dağladı

Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 372 Sokak'taki apartmanın 2'nci katındaki, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli Turgay Gezgin'e ait evde önceki gün sabah yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İki çocuğu ve eşi yangında hayatını kaybetti! Tek isteği babası gibi olmaktı: Deniz’in o fotoğrafı yürekleri dağladı

Evdeki incelemede, Gezgin'in eşi Fatma Gezgin, çocukları Deniz ve Toprak Gezgin'in öldüğü belirlendi. Gece mesaisinden dönen ve eşiyle 2 çocuğunun yangında hayatını kaybettiği haberini alan itfaiye personeli Turgay Gezgin, baygınlık geçirdi. Gezgin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve 2 çocuğun cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Haberi alıp gelen yakınları da fenalık geçirdi.

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İki çocuğu ve eşi yangında hayatını kaybetti! Tek isteği babası gibi olmaktı: Deniz’in o fotoğrafı yürekleri dağladı

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Fatma Gezgin ile çocuklarının cenazeleri, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler ilk olarak eski evlerinin bulunduğu Pınarbaşı Mahallesi'ne getirildi, bu sırada ailenin yakınları gözyaşı döktü. Turgay Gezgin'in buradaki babaevinin önünde, eşi ve 2 çocuğu için helallik alındı. Cenazeler, öğle vakti Gülistan Camisi'ne götürüldü. Anne ve 2 çocuğu için ayrı ayrı kılınan namazın ardından cenazeler Eğriboyun Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.

İki çocuğu ve eşi yangında hayatını kaybetti! Tek isteği babası gibi olmaktı: Deniz’in o fotoğrafı yürekleri dağladı

YÜZÜNDEKİ GÜLÜMSEME FOTOĞRAF KARELERİNDE KALDI
Bir aileyi yok eden yangından geriye mutluluk dolu fotoğraflar kaldı. Eşiyle birlikte gezdiği yerlerde mutlu anlarını çekildikleri fotoğraflarla ölümsüzleştiren Turgay Gezgin'in yüzündeki gülümseme fotoğraf karelerinde kaldı. Çok sevdiği eşi ve çocuklarıyla tatilde, deniz kenarında bol bol fotoğraf çekilen Turgay Gezgin'in fotoğraf karelerinde oldukça mutlu olduğu görülüyor.

İki çocuğu ve eşi yangında hayatını kaybetti! Tek isteği babası gibi olmaktı: Deniz’in o fotoğrafı yürekleri dağladı

BABASI GİBİ İTFAİYECİ OLMAK İSTİYORDU
Babası gibi itfaiyeci olmak isteyen Deniz'in okulda itfaiyeci kıyafetleriyle verdiği pozlar yürekleri dağladı. Küçük Deniz'in elindeki oyuncak telsiz ve ağzındaki düdük ile birlikte poz vermesi dikkat çekti. Başka bir fotoğraf karesinde küçük Deniz'in oyuncak kamyonuyla taşıdığı 'anneler günün kutlu olsun' yazılı çiçeklerle annesine sürpriz yapması görenleri duygulandırdı.