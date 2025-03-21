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İki çocuğu ve eşi yangında hayatını kaybetti! Tek isteği babası gibi olmaktı: Deniz’in o fotoğrafı yürekleri dağladı
Giriş Tarihi: 21.03.2025 06:50
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025
06:50
İki çocuğu ve eşi yangında hayatını kaybetti! Tek isteği babası gibi olmaktı: Deniz’in o fotoğrafı yürekleri dağladı
Aydın'da itfaiye personeli Turgay Gezgin'in evinde çıkan yangında eşi Fatma ile çocukları Deniz (12) ve Toprak Gezgin'i (3) yaşamını yitirdiği üzücü olaydan geriye çiftin çocuklarıyla çekilmiş fotoğrafları kaldı. Babası gibi itfaiyeci olmak isteyen Deniz'in okulda itfaiyeci kıyafetleriyle verdiği pozlar yürekleri dağladı. Deniz Gezgin'in Fatih Ortaokulu'ndaki sınıf arkadaşları sırasını fotoğraf ve çiçeklerle süsledi. Sınıf arkadaşları Deniz için mektup yazıp hatıra köşesi oluşturdu.