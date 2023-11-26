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Haberler Yaşam İki dünya savaşı 2 pandemi atlattı! 116. yaş gününde uzum yaşam sırrını verdi: Şans ve...
Giriş Tarihi: 26.11.2023 15:01 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 15:02

İki dünya savaşı 2 pandemi atlattı! 116. yaş gününde uzum yaşam sırrını verdi: Şans ve...

İki dünya savaşı görmesinin ardından bir iç savaş yaşadı ve iki küresel salgınla karşı karşıya kaldı. Maria Branyas Morera, Fransız rahibe Rahibe André'nin 118 yaşında ölmesinin ardından dünyanın en yaşlı insanı seçildi. Uzun yaşamının sırrı ise oldukça ilginç…

İki dünya savaşı 2 pandemi atlattı! 116. yaş gününde uzum yaşam sırrını verdi: Şans ve...

Son 22 yılını İspanya'nın Katalonya bölgesinde bir huzurevinde geçiren Morera, 116 yıl önce San Francisco'da dünyaya geldi.

İki dünya savaşı 2 pandemi atlattı! 116. yaş gününde uzum yaşam sırrını verdi: Şans ve...

4 Mart 1907'de doğan ve şu an kayıtlardaki dünyanın en yaşlı insanı olan Morera, dünya tariginin en önemli olaylarına şahitlik etti.

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İki dünya savaşı 2 pandemi atlattı! 116. yaş gününde uzum yaşam sırrını verdi: Şans ve...

Morera, 116 yaşında olmasına rağmen, kızının da biraz yardımıyla binlerce takipçisiyle iletişim kurmak için Twitter (X) bile kullanıyor.

İki dünya savaşı 2 pandemi atlattı! 116. yaş gününde uzum yaşam sırrını verdi: Şans ve...

Twitter biyografisinde "Yaşlıyım, çok yaşlıyım ama aptal değilim" yazan kadın, dünyanın gündeminde. Bu yaşta bile keskin bir zihne sahip olması ise en çok dikkat çeken konulardan biri.

İki dünya savaşı 2 pandemi atlattı! 116. yaş gününde uzum yaşam sırrını verdi: Şans ve...

Morera, ailesinin ABD'ye göç etmesinden bir yıl sonra doğdu. Sekiz yıl sonra aile ülkesine geri döndü. Fakat bu oldukça zorlu bir yolculuk oldu.

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