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İki dünya savaşı 2 pandemi atlattı! 116. yaş gününde uzum yaşam sırrını verdi: Şans ve...
Giriş Tarihi: 26.11.2023 15:01
Güncelleme Tarihi: 26.11.2023
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İki dünya savaşı 2 pandemi atlattı! 116. yaş gününde uzum yaşam sırrını verdi: Şans ve...
İki dünya savaşı görmesinin ardından bir iç savaş yaşadı ve iki küresel salgınla karşı karşıya kaldı. Maria Branyas Morera, Fransız rahibe Rahibe André'nin 118 yaşında ölmesinin ardından dünyanın en yaşlı insanı seçildi. Uzun yaşamının sırrı ise oldukça ilginç…