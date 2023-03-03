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Haberler Yaşam İki farklı binada enkaz altında kaldılar; Depremin ayırdığı nişanlı çiftten bu kareler kaldı
Giriş Tarihi: 03.03.2023 08:20 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 08:20

İki farklı binada enkaz altında kaldılar; Depremin ayırdığı nişanlı çiftten bu kareler kaldı

İki farklı binada enkaz altında kalan nişanlı çifti deprem ayırdı. Arkalarında "Son nefesimde elimi sen tutacaksın" sözlerini bıraktılar. İkilinin Yalın'ın "meleklerin sözü var" şarkısını söylerken çekilmiş videosunu 7.5 milyon kişi izledi. Binlerce insan başsağlığı dilerken Yalın'dan da depremde yaşadığı ağır kayıpla ilgili mesaj geldi. İşte Başak Çetinkaya ve Recep Toy'un hikayesi Türkiye'yi ağlattı

Ceyhan TORLAK
İki farklı binada enkaz altında kaldılar; Depremin ayırdığı nişanlı çiftten bu kareler kaldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde farklı binalarda enkaz altına kalan nişanlılardan Başak Çetinkaya canlı olarak çıkmayı başarırken, Recep Toy ise yaşamını yitirdi. 9 yıldır beraber olan genç çiftin depremden önce Yalın'ın 'Meleklerin sözü var' şarkısını birlikte söyledikleri bir videoları ortaya çıktı.

İki farklı binada enkaz altında kaldılar; Depremin ayırdığı nişanlı çiftten bu kareler kaldı

SON NEFESİMDE ELİMİ SEN TUTACAKSIN

Başak ve Recep'in görüntülerde şarkının "Son nefesimde elimi sen tutacaksın. Son sözlerimi bir sen duyacaksın. Meleklerin sözü var" nakaratını söylerken ellerini sımsıkı tuttukları görülüyor.

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İki farklı binada enkaz altında kaldılar; Depremin ayırdığı nişanlı çiftten bu kareler kaldı

YALIN'DAN MESAJ

Şarkıcı Yalın da 7.5 milyon kez izlenen videoya tepkisiz kalamadı. Yalın videonun altına "Başın sağolsun Başak, çok üzgünüm" diye yazdı.

İki farklı binada enkaz altında kaldılar; Depremin ayırdığı nişanlı çiftten bu kareler kaldı

9 YIL BEKLEMİŞLER

Başak ile Recep'in evlilik hayalleri enkazın altında kalırken, genç kadın nişanlısına sosyal medyadan "9 sene birbirimizi bekledik.

İki farklı binada enkaz altında kaldılar; Depremin ayırdığı nişanlı çiftten bu kareler kaldı

Bu dünyada kavuşamadık ama her nereye gittiysen bekle beni. Kavuşacağız. Meleklerin sözü var canım sevgilim" diye veda etti.

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