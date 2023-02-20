İkinci ara tatil ne zaman, kaç gün? MEB resmi tatil günleri takvimi ile okullar ne zaman kapanacak 2023, hangi tarihler arası tatil?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası 71 ilde okullar iki hafta tatil edilirken, 20 Şubat 2023 günüyle birlikte okullar açıldı. Son birkaç yıldır okullarda ara tatil uygulaması yapılırken öğrenciler, "ikinci ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı, kaç gün sürecek?" gibi sorulara yanıt aramakta. İlk ara tatil kasım ayında verilirken, MEB tatil günleri takvimi üzerinden "ikinci ara tatil ne zaman 2023?" sorusuna cevap alınabilir. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar