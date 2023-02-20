Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İkinci ara tatil ne zaman, kaç gün? MEB resmi tatil günleri takvimi ile okullar ne zaman kapanacak 2023, hangi tarihler arası tatil?
Giriş Tarihi: 20.02.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 11:07

İkinci ara tatil ne zaman, kaç gün? MEB resmi tatil günleri takvimi ile okullar ne zaman kapanacak 2023, hangi tarihler arası tatil?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası 71 ilde okullar iki hafta tatil edilirken, 20 Şubat 2023 günüyle birlikte okullar açıldı. Son birkaç yıldır okullarda ara tatil uygulaması yapılırken öğrenciler, "ikinci ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı, kaç gün sürecek?" gibi sorulara yanıt aramakta. İlk ara tatil kasım ayında verilirken, MEB tatil günleri takvimi üzerinden "ikinci ara tatil ne zaman 2023?" sorusuna cevap alınabilir. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar

İkinci ara tatil ne zaman, kaç gün? MEB resmi tatil günleri takvimi ile okullar ne zaman kapanacak 2023, hangi tarihler arası tatil?

İkin ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek soruları okullar henüz yeni başlamışken öğrenciler ve ebeveynleri tarafından yanıt arıyor. Yaşanan iki büyük deprem sonrası okullar iki hafta daha tatil edilirken, bugün itibariyle okullar açıldı. Peki, okullar ne zaman kapanacak, ara tatil ne zaman? İşte detaylar

İkinci ara tatil ne zaman, kaç gün? MEB resmi tatil günleri takvimi ile okullar ne zaman kapanacak 2023, hangi tarihler arası tatil?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İkinci ara tatil ne zaman, kaç gün? MEB resmi tatil günleri takvimi ile okullar ne zaman kapanacak 2023, hangi tarihler arası tatil?

10 İLDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARANMAYACAK

Bakan Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.

Tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda. Ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İkinci ara tatil ne zaman, kaç gün? MEB resmi tatil günleri takvimi ile okullar ne zaman kapanacak 2023, hangi tarihler arası tatil?

2023 RESMİ VE DİNİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 21-23 Nisan 2023 (Ara tatile denk geliyor)

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

İkinci ara tatil ne zaman, kaç gün? MEB resmi tatil günleri takvimi ile okullar ne zaman kapanacak 2023, hangi tarihler arası tatil?

Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

SON DAKİKA