İkinci ara tatil ne zaman, kaç gün? MEB resmi tatil günleri takvimi ile okullar ne zaman kapanacak 2023, hangi tarihler arası tatil?

İkin ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek soruları okullar henüz yeni başlamışken öğrenciler ve ebeveynleri tarafından yanıt arıyor. Yaşanan iki büyük deprem sonrası okullar iki hafta daha tatil edilirken, bugün itibariyle okullar açıldı. Peki, okullar ne zaman kapanacak, ara tatil ne zaman? İşte detaylar