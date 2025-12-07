İkinci ara tatil tarihleri: 2025-2026 2. ara tatil ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Yılda iki defa gerçekleştirilen ara tatile ilişkin araştırmalar şimdiden hız kazandı. MEB takvimine göre, ikinci ara tatil sömestr sonrası başlayacak olan ikinci dönem içinde uygulanacak. Peki, 2025-2026 2. ara tatil ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilenlerin yanıtı;