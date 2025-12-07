Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İkinci ara tatil tarihleri: 2025-2026 2. ara tatil ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 07.12.2025 14:25 Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 14:27

Okullarda ilk dönem yarılanırken öğrenciler ve veliler takvimleri şimdiden kontrol etmeye başladı. İkinci dönem içinde uygulanacak olan ara tatilin hangi günlere tekabül edeceği gündemde yerini alıyor. Peki, 2. ara tatil ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte ikinci ara tatilin başlayacağı tarih ve süresine dair detaylar.

Yılda iki defa gerçekleştirilen ara tatile ilişkin araştırmalar şimdiden hız kazandı. MEB takvimine göre, ikinci ara tatil sömestr sonrası başlayacak olan ikinci dönem içinde uygulanacak. Peki, 2025-2026 2. ara tatil ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilenlerin yanıtı;

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

Hafta sonu tatili ile birlikte 22 Mart Pazar güne kadar tatil olacak. 2026 Ramazan Bayramı da 20-22 Mart'a denk geldiği için ikinci ara tatil ile birleşecek.

MEB TATİL TAKVİMİ 2025-2026
MEB 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci Ara tatil (Kasım ara tatili): 10-14 Kasım 2025

İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2025

Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2025

Okulların kapanışı: 26 Haziran 2025

2026 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ
19 Mart 2026 Perşembe: Arife (ikinci dönem ara tatiline denk geliyor)

20 Mart 2026 Cuma: Bayramın 1. günü (ikinci dönem ara tatiline denk geliyor)

21 Mart 2026 Cumartesi: Bayramın 2. günü

22 Mart 2026 Pazar: Bayramın 3. günü