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ARA TATİL TARİHLERİ NİSAN 2025: MEB takvimi ile ikinci ara tatil ne zaman ve kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 24.02.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
17:10
ARA TATİL TARİHLERİ NİSAN 2025: MEB takvimi ile ikinci ara tatil ne zaman ve kaç gün sürecek?
Bir eğitim-öğretim yılı içerisinde iki kez birer haftalık ara veren öğrenciler bu yılın ikinci ara tatil tarihlerine odaklandı. Kasım ayında ilk ders molasının verilmesi ardından nisan ayı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 çalışma takvimi kontrol edilmeye başladı. Peki; nisan ara tatili ne zaman ve kaç gün sürecek? İşte, detaylar...