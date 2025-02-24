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Giriş Tarihi: 24.02.2025 17:10 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 17:10

ARA TATİL TARİHLERİ NİSAN 2025: MEB takvimi ile ikinci ara tatil ne zaman ve kaç gün sürecek?

Bir eğitim-öğretim yılı içerisinde iki kez birer haftalık ara veren öğrenciler bu yılın ikinci ara tatil tarihlerine odaklandı. Kasım ayında ilk ders molasının verilmesi ardından nisan ayı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 çalışma takvimi kontrol edilmeye başladı. Peki; nisan ara tatili ne zaman ve kaç gün sürecek? İşte, detaylar...

ARA TATİL TARİHLERİ NİSAN 2025: MEB takvimi ile ikinci ara tatil ne zaman ve kaç gün sürecek?

Ara tatil tarihleri MEB takvimi ile kontrol ediliyor. İkinci dönemde yılı tamamlamadan bir hafta daha ara verecek öğrenciler bu araları zaman zaman sınavlara hazırlık olarak da değerlendiriyor. Tarihler ajandalara kaydedildi. Peki; 2025 nisan ikinci ara tatil ne zaman?

ARA TATİL TARİHLERİ NİSAN 2025: MEB takvimi ile ikinci ara tatil ne zaman ve kaç gün sürecek?

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

Sömestr ve yaz tatili haricinde bir yılda iki kez ara tatil veren öğrenciler 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde ikinci arasını bekliyor.

İkinci ara tatil MEB takvimine göre 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan Cuma günü sona erecek.

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ARA TATİL TARİHLERİ NİSAN 2025: MEB takvimi ile ikinci ara tatil ne zaman ve kaç gün sürecek?

ARA TATİL KAÇ GÜN?

Resmiyette 5 günü kapsayan ara tatil hafta sonlarınında dahil olmasıyla toplamda 9 gün olarak değerlendirilecek.

ARA TATİL TARİHLERİ NİSAN 2025: MEB takvimi ile ikinci ara tatil ne zaman ve kaç gün sürecek?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2. dönem karne günü ile tamamlanacak. Bu süreçte yaz tatiline çıkacak öğrenciler 20 Haziran 2025'te tatillerine başlayacak.

ARA TATİL TARİHLERİ NİSAN 2025: MEB takvimi ile ikinci ara tatil ne zaman ve kaç gün sürecek?
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