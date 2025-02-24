ARA TATİL TARİHLERİ NİSAN 2025: MEB takvimi ile ikinci ara tatil ne zaman ve kaç gün sürecek?

Ara tatil tarihleri MEB takvimi ile kontrol ediliyor. İkinci dönemde yılı tamamlamadan bir hafta daha ara verecek öğrenciler bu araları zaman zaman sınavlara hazırlık olarak da değerlendiriyor. Tarihler ajandalara kaydedildi. Peki; 2025 nisan ikinci ara tatil ne zaman?