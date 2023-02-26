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Giriş Tarihi: 26.02.2023 15:28 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 15:28

İkinci cemre düştü mü, ne zaman düşecek? İşte havaya, suya ve toprağa cemre düşme tarihleri

İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havaya sonra su ve toprağa düşen cemrelerin düşme tarihleri vatandaşların gündemine. Geçtiğimiz hafta 19 Şubat tarihinde ilki düşmüştü. Bu kapsamda ise havaların ısınmasını iple çeken vatandaşlar "İkinci cemre düştü mü, ne zaman düşecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde de bu olayın önemli bir yeri bulunur. Peki, İkinci cemre düştü mü, ne zaman düşecek? İşte havaya, suya ve toprağa cemre düşme tarihleri ve merak edilen tüm detaylar.

İkinci cemre düştü mü, ne zaman düşecek? İşte havaya, suya ve toprağa cemre düşme tarihleri

İlkbaharın gelişini müjdeleyen cemre düşmesi olayı her yıl merakla bekleniyor. İnanılışa göre, cemrelerin havaya, suya ve toprağa düşmesiyle havalar ısınıyor ve ilkbahar geliyor. Bu kapsamda ise son dönemde "İkinci cemre düştü mü, ne zaman düşecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu ifade Arapça'da kor durumunda olan ateş anlamına gelir. Peki, İkinci ve üçüncü cemre düştü mü, ne zaman düşecek? İşte düşme tarihleri ve detaylar.

İkinci cemre düştü mü, ne zaman düşecek? İşte havaya, suya ve toprağa cemre düşme tarihleri

CEMRE NEDİR, NEREYE VE HANGİ TARİHLERDE DÜŞER?

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir.

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İkinci cemre düştü mü, ne zaman düşecek? İşte havaya, suya ve toprağa cemre düşme tarihleri

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemreler düşmeye başlıyor.

Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.

İkinci cemre düştü mü, ne zaman düşecek? İşte havaya, suya ve toprağa cemre düşme tarihleri

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl Şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

İkinci cemre düştü mü, ne zaman düşecek? İşte havaya, suya ve toprağa cemre düşme tarihleri

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışıdır. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir.

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