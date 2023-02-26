Haberler Yaşam İkinci cemre düştü mü, ne zaman düşecek? İşte havaya, suya ve toprağa cemre düşme tarihleri

Giriş Tarihi: 26.02.2023 15:28 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 15:28

İkinci cemre düştü mü, ne zaman düşecek? İşte havaya, suya ve toprağa cemre düşme tarihleri

İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havaya sonra su ve toprağa düşen cemrelerin düşme tarihleri vatandaşların gündemine. Geçtiğimiz hafta 19 Şubat tarihinde ilki düşmüştü. Bu kapsamda ise havaların ısınmasını iple çeken vatandaşlar "İkinci cemre düştü mü, ne zaman düşecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde de bu olayın önemli bir yeri bulunur. Peki, İkinci cemre düştü mü, ne zaman düşecek? İşte havaya, suya ve toprağa cemre düşme tarihleri ve merak edilen tüm detaylar.