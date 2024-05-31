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İkizler Projesi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! İkizler Projesi filmi ne zaman ve nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
11:59
İkizler Projesi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! İkizler Projesi filmi ne zaman ve nerede çekildi?
Orijinal adıyla Gemini Man bu akşam televizyon izleyicisi ile buluşuyor. Will Smith'in başrolünde yer aldığı aksiyon ve bilim kurgu filmi gündemde. İkizler Projesi oyuncuları ve konusu ile takip ediliyor. 2019 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Ang Lee oturuyor. Peki; İkizler Projesi filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte, filme dair merak edilenler...