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Haberler Yaşam İkizler Projesi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! İkizler Projesi filmi ne zaman ve nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 11:59

İkizler Projesi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! İkizler Projesi filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Orijinal adıyla Gemini Man bu akşam televizyon izleyicisi ile buluşuyor. Will Smith'in başrolünde yer aldığı aksiyon ve bilim kurgu filmi gündemde. İkizler Projesi oyuncuları ve konusu ile takip ediliyor. 2019 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Ang Lee oturuyor. Peki; İkizler Projesi filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte, filme dair merak edilenler...

İkizler Projesi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! İkizler Projesi filmi ne zaman ve nerede çekildi?

İkizler Projesi oyuncuları arasında birçok popüler isim yer alıyor. Sinemaseverler ekran başında yerini alıyor. Bu akşam ATV ekranlarında takip edilecek film ilginç bir hikayeye odaklanıyor. Peki; İkizler Projesi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

İkizler Projesi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! İkizler Projesi filmi ne zaman ve nerede çekildi?

İKİZLER PROJESİ KONUSU

İkizler Projesi, eski bir kiralık katilin peşine düşen klonundan kurtulmak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Henry, işinde uzman olan bir kiralık katildir. Artık bu işlerden kurtulup hayatına yeni bir yön vermek isteyen Henry, bir anda kendisini büyük bir girdabın içinde bulur.

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İkizler Projesi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! İkizler Projesi filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Kiralık katilin peşine, kendisini öldürmek için gizli bir ajan düşmüştür. Üstelik peşindeki ajan, Henry'den 25 yıl önce alınan genlerle oluşturulan bir klondur. Henry, her hareketini önceden tahmin edebilen bu klonunda kurtulmak için zorlu bir savaş vermek zorunda kalır.

İkizler Projesi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! İkizler Projesi filmi ne zaman ve nerede çekildi?

İKİZLER PROJESİ OYUNCULARI

Will Smith

Mary Elizabeth Winstead

Clive Owen

Benedict Wong

Douglas Hodge

Ralph Brown

Linda Emond

Theodora Miranne

İkizler Projesi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! İkizler Projesi filmi ne zaman ve nerede çekildi?
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