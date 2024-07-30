Giriş Tarihi: 30.07.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
13:26
İkizler Projesi oyuncuları ve konusu: İkizler Projesi nerede çekildi, ne zaman çıktı?
Will Smith'in başrolünde yer aldığı İkizler Projesi oyuncuları ve konusu ile gündemde. Aksiyon ve bilim kurgu kategorilerinde ön plana çıkan filmin yönetmen koltuğunda Ang Lee oturuyor. 2019 yılında yayımlana film izleyenlerden tam not alıyor. Sinemaseverler ekran başında. Peki; İkizler Projesi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte, filme dair merak edilenler...