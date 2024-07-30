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Giriş Tarihi: 30.07.2024 13:24 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 13:26

İkizler Projesi oyuncuları ve konusu: İkizler Projesi nerede çekildi, ne zaman çıktı?

Will Smith'in başrolünde yer aldığı İkizler Projesi oyuncuları ve konusu ile gündemde. Aksiyon ve bilim kurgu kategorilerinde ön plana çıkan filmin yönetmen koltuğunda Ang Lee oturuyor. 2019 yılında yayımlana film izleyenlerden tam not alıyor. Sinemaseverler ekran başında. Peki; İkizler Projesi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte, filme dair merak edilenler...

İkizler Projesi oyuncuları ve konusu: İkizler Projesi nerede çekildi, ne zaman çıktı?

İkizler Projesi konusu ve oyuncu kadrosu gündemde. Bu akşam televizyon ekranlarında takip edilecek Gemini Man adıyla çıkan film için ekran başında yerler alındı. İlginç bir hikayeye odaklanan yapımda popüler isimler yer alıyor. Peki; İkizler Projesi oyuncuları kimler, ne anlatıyor?

İkizler Projesi oyuncuları ve konusu: İkizler Projesi nerede çekildi, ne zaman çıktı?

İKİZLER PROJESİ KONUSU

İkizler Projesi, eski bir kiralık katilin peşine düşen klonundan kurtulmak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Henry, işinde uzman olan bir kiralık katildir. Artık bu işlerden kurtulup hayatına yeni bir yön vermek isteyen Henry, bir anda kendisini büyük bir girdabın içinde bulur.

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İkizler Projesi oyuncuları ve konusu: İkizler Projesi nerede çekildi, ne zaman çıktı?

Kiralık katilin peşine, kendisini öldürmek için gizli bir ajan düşmüştür. Üstelik peşindeki ajan, Henry'den 25 yıl önce alınan genlerle oluşturulan bir klondur. Henry, her hareketini önceden tahmin edebilen bu klonunda kurtulmak için zorlu bir savaş vermek zorunda kalır.

İkizler Projesi oyuncuları ve konusu: İkizler Projesi nerede çekildi, ne zaman çıktı?

İKİZLER PROJESİ OYUNCULARI

Will Smith

Mary Elizabeth Winstead

Clive Owen

Benedict Wong

Douglas Hodge

Ralph Brown

Linda Emond

Theodora Miranne

İkizler Projesi oyuncuları ve konusu: İkizler Projesi nerede çekildi, ne zaman çıktı?
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