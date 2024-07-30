İkizler Projesi oyuncuları ve konusu: İkizler Projesi nerede çekildi, ne zaman çıktı?

İKİZLER PROJESİ KONUSU

İkizler Projesi, eski bir kiralık katilin peşine düşen klonundan kurtulmak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Henry, işinde uzman olan bir kiralık katildir. Artık bu işlerden kurtulup hayatına yeni bir yön vermek isteyen Henry, bir anda kendisini büyük bir girdabın içinde bulur.