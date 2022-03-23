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Haberler Yaşam İl il Ramazan İmsakiyesi 2022 yayınlandı! Diyanet ile 2022 Ankara, İzmir, İstanbul İmsakiye iftar - sahur vakti ve saatleri belli oldu
Giriş Tarihi: 23.03.2022 14:45 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 14:45

İl il Ramazan İmsakiyesi 2022 yayınlandı! Diyanet ile 2022 Ankara, İzmir, İstanbul İmsakiye iftar - sahur vakti ve saatleri belli oldu

Ramazan ayının manevi huzuru milyonlarca kişiyi sararken, imsakiye takvimi ise gündemin en önemli konuları arasında yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden 30 günlük Ramazan İmsakiyesi'ni yayınlandı. İlk iftar ve sahur vakti saat kaçta sorusu yayınlanan bu takvimle beraber yanıt buldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve 81 ilin iftar vakti başta olmak üzere tüm illerin iftar saatleri ve sahur vakti bilgileri detaylı şekilde belli oldu. İşte il il iftar sahur vakti saatleri ile 2022 Ramazan İmsakiyesi...

İl il Ramazan İmsakiyesi 2022 yayınlandı! Diyanet ile 2022 Ankara, İzmir, İstanbul İmsakiye iftar - sahur vakti ve saatleri belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, il il Ramazan İmsakiyesi 2022 takvimini yayınladı. İstanbul'da ve diğer tüm illerde sahur ve iftar saati kaçta soruları da cevabını buldu. İstanbul, Ankara ve İzmir iftar saati başta olmak üzere il il imsakiye takvimi Diyanet tarafından duyuruldu. 81 ilin sahur, imsak ve iftar saatleri netleşirken, on bir ayın sultanının gelişiyle konuyla ilgili araştırmalar da artış göstermiş oldu. Peki, Ankara, İzmir, İstanbul ve il il imsakiye ile ilk iftar vakti ve sahur vakti ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

İl il Ramazan İmsakiyesi 2022 yayınlandı! Diyanet ile 2022 Ankara, İzmir, İstanbul İmsakiye iftar - sahur vakti ve saatleri belli oldu

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bir aylık oruç ibadeti 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

İmsakiye 2022 için tıklayınız...

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İl il Ramazan İmsakiyesi 2022 yayınlandı! Diyanet ile 2022 Ankara, İzmir, İstanbul İmsakiye iftar - sahur vakti ve saatleri belli oldu

RAMAZAN ANLAMI VE ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar.

İl il Ramazan İmsakiyesi 2022 yayınlandı! Diyanet ile 2022 Ankara, İzmir, İstanbul İmsakiye iftar - sahur vakti ve saatleri belli oldu

Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır.

İl il Ramazan İmsakiyesi 2022 yayınlandı! Diyanet ile 2022 Ankara, İzmir, İstanbul İmsakiye iftar - sahur vakti ve saatleri belli oldu

Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

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