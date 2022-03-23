İl il Ramazan İmsakiyesi 2022 yayınlandı! Diyanet ile 2022 Ankara, İzmir, İstanbul İmsakiye iftar - sahur vakti ve saatleri belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, il il Ramazan İmsakiyesi 2022 takvimini yayınladı. İstanbul'da ve diğer tüm illerde sahur ve iftar saati kaçta soruları da cevabını buldu. İstanbul, Ankara ve İzmir iftar saati başta olmak üzere il il imsakiye takvimi Diyanet tarafından duyuruldu. 81 ilin sahur, imsak ve iftar saatleri netleşirken, on bir ayın sultanının gelişiyle konuyla ilgili araştırmalar da artış göstermiş oldu. Peki, Ankara, İzmir, İstanbul ve il il imsakiye ile ilk iftar vakti ve sahur vakti ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...