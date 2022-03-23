İl il Ramazan İmsakiyesi 2022 yayınlandı! Diyanet ile 2022 Ankara, İzmir, İstanbul İmsakiye iftar - sahur vakti ve saatleri belli oldu

Ramazan ayının manevi huzuru milyonlarca kişiyi sararken, imsakiye takvimi ise gündemin en önemli konuları arasında yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden 30 günlük Ramazan İmsakiyesi'ni yayınlandı. İlk iftar ve sahur vakti saat kaçta sorusu yayınlanan bu takvimle beraber yanıt buldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve 81 ilin iftar vakti başta olmak üzere tüm illerin iftar saatleri ve sahur vakti bilgileri detaylı şekilde belli oldu. İşte il il iftar sahur vakti saatleri ile 2022 Ramazan İmsakiyesi...