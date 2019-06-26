İl olmaya aday ilçeler belirlendi! Hangi ilçeler il olmaya yakın?
İl olmaya aday ilçeler belirlendi! Hangi ilçeler il olmaya yakın?
Hangi ilçeler il olabilir? Türkiye'de yıllardan beri merak edilen hangi ilçelerin il olmaya yakın olduğu sorusu cevabını buldu. 81 ilimiz içerisinde kimileri bağlı oldukları illerden büyük nüfusa sahip ilçelerimiz var. Vatandaşlarımız da sık sık bunu merak ediyor. İlçemiz il olabilir mi? sorusunu soruyor. Peki gerçekten il olmak için gerekli şartlara en uygun ilçeler hangileri? İşte TÜİK verileri üzerinden bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler.
Giriş Tarihi: 26.06.2019
10:01
Güncelleme Tarihi: 28.07.2019
10:27