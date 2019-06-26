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  • İl olmaya aday ilçeler belirlendi! Hangi ilçeler il olmaya yakın?

aday ilçeler belirlendi! Hangi ilçeler il olmaya yakın?

Hangi ilçeler il olabilir? 'de yıllardan beri merak edilen hangi ilçelerin yakın olduğu sorusu cevabını buldu. 81 ilimiz içerisinde kimileri bağlı oldukları illerden büyük nüfusa sahip ilçelerimiz var. Vatandaşlarımız da sık sık bunu merak ediyor. İlçemiz il olabilir mi? sorusunu soruyor. Peki gerçekten il olmak için gerekli şartlara en uygun ilçeler hangileri? İşte TÜİK verileri üzerinden bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler.

Giriş Tarihi: 26.06.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 28.07.2019 10:27
İl olmaya aday ilçeler belirlendi! Hangi ilçeler il olmaya yakın?

İşte vatandaşların merak ettiği o sorunun cevabı! Önemli kriterler esas alındığında yakın 25 bakın hangileri!

İl olmaya aday ilçeler belirlendi! Hangi ilçeler il olmaya yakın?

Yüksekova, Hakkari
Nüfus: 119.760

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İl olmaya aday ilçeler belirlendi! Hangi ilçeler il olmaya yakın?

Kahta, Adıyaman
Nüfus: 122.774

İl olmaya aday ilçeler belirlendi! Hangi ilçeler il olmaya yakın?

Edremit, Balıkesir
Nüfus: 154.487

İl olmaya aday ilçeler belirlendi! Hangi ilçeler il olmaya yakın?

Polatlı, Ankara
Nüfus: 122.287

İl olmaya aday ilçeler belirlendi! Hangi ilçeler il olmaya yakın?

Ünye, Ordu
Nüfus: 126.702

İl olmaya aday ilçeler belirlendi! Hangi ilçeler il olmaya yakın?

Ergani, Diyarbakır
Nüfus: 130.105

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