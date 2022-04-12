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Haberler Yaşam Zekeriya Beyaz kimdir, kaç yaşında, nereli, neden öldü? İlahiyatçı Profesör Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 12.04.2022 12:07 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 12:09

Zekeriya Beyaz kimdir, kaç yaşında, nereli, neden öldü? İlahiyatçı Profesör Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti!

Vefat haberleriyle gündeme gelen "Zekeriya Beyaz öldü mü" sorusu kafa karıştırdı. Din sosyolojisi profesörü olan ünlü isim hakkındaki ölüm iddiaları Türkiye'nin dört bir yanından araştırılırken haber doğrulandı. İddiaların ardından sorulan "Zekeriya Beyaz kimdir, kaç yaşında?" sorusu yanıt arıyor. Bir dönem televizyon ekranlarına damga vuran ünlü ilahiyatçının ölümü hakkında son bilgiler takip ediliyor. Peki, Zekeriya Beyaz kaç yaşında, nereli? Zekeriya Beyaz neden öldü? İşte Zekeriya Beyaz son hali ve hayatı…

Zekeriya Beyaz kimdir, kaç yaşında, nereli, neden öldü? İlahiyatçı Profesör Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti!

Televizyon ekranlarının ünlü ilahiyat hocası Zekeriya Beyaz ölüm haberleri ile gündemde. İddiaların ardından gündeme gelen "Zekeriya Beyaz kimdir, kaç yaşında?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Bir süredir ekranlarda görülmeyen Prof. Dr. Zekeriya Beyaz son hali ile merak ediliyor. Peki, Zekeriya Beyaz neden öldü, kaç yaşında, nereli, nerede yaşıyor? İşte Zekeriya Beyaz hayatı…

Zekeriya Beyaz kimdir, kaç yaşında, nereli, neden öldü? İlahiyatçı Profesör Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti!

ZEKERİYA BEYAZ KİMDİR?

1 Mart 1938 Gaziantep doğumlu olan Zekeriya Beyaz, ilk tahsilini Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta yaptı.

1 Mart 1963 tarihinde Nizip Ulu Camii'nde imam-hatip olarak ilk defa memurluk görevine başlayan Beyaz, 1972 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu.

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Zekeriya Beyaz kimdir, kaç yaşında, nereli, neden öldü? İlahiyatçı Profesör Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti!

Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında, 14 yıl imam-hatiplik, vaizlik ve müftülük görevlerinde bulunduktan sonra 3 Mart 1977 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevinden istifa ederek ayrıldı.

Çeşitli görevlerin ardından 14 Ocak 1999 tarihinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi profesörlüğü kadrosuna atanan Zekeriya Beyaz evli ve 5 çocuk babasıdır.

Zekeriya Beyaz kimdir, kaç yaşında, nereli, neden öldü? İlahiyatçı Profesör Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti!

ZEKERİYA BEYAZ NEDEN ÖLDÜ?

Zekeriya Beyaz ölüm haberleri doğrulandı.

Beyaz, Esenler'deki Özel Güney Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde aspirasyon pnömonisi nedeniyle 18 Mart'ta tedavi altına alındı. Alzaymır hastası da olan Beyaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Zekeriya Beyaz kimdir, kaç yaşında, nereli, neden öldü? İlahiyatçı Profesör Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti!

Zekeriya Beyaz'ın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Esenler Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.

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