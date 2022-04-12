Haberler Yaşam Zekeriya Beyaz kimdir, kaç yaşında, nereli, neden öldü? İlahiyatçı Profesör Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 12.04.2022 12:07 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 12:09

Zekeriya Beyaz kimdir, kaç yaşında, nereli, neden öldü? İlahiyatçı Profesör Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti!

Vefat haberleriyle gündeme gelen "Zekeriya Beyaz öldü mü" sorusu kafa karıştırdı. Din sosyolojisi profesörü olan ünlü isim hakkındaki ölüm iddiaları Türkiye'nin dört bir yanından araştırılırken haber doğrulandı. İddiaların ardından sorulan "Zekeriya Beyaz kimdir, kaç yaşında?" sorusu yanıt arıyor. Bir dönem televizyon ekranlarına damga vuran ünlü ilahiyatçının ölümü hakkında son bilgiler takip ediliyor. Peki, Zekeriya Beyaz kaç yaşında, nereli? Zekeriya Beyaz neden öldü? İşte Zekeriya Beyaz son hali ve hayatı…