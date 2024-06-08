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İlave tediye ne zaman yatacak 2024? Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri takvimi
Giriş Tarihi: 08.06.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
12:06
İlave tediye ödeme tarihleri 2024 yılının ikinci yarısı için araştırılıyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kamuda çalışan işçilere yılda iki kez verilen ek ödemelerin hesaplara yatırılacağı tarih beli oldu. Her sene devlet tarafından verilen ek ödeme, bu yıl Haziran ve Aralık aylarında yapılacak. Peki, 2024 Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte detaylar.