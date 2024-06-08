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Haberler Yaşam İlave tediye ne zaman yatacak 2024? Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri takvimi
Giriş Tarihi: 08.06.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 12:06

İlave tediye ne zaman yatacak 2024? Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri takvimi

İlave tediye ödeme tarihleri 2024 yılının ikinci yarısı için araştırılıyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kamuda çalışan işçilere yılda iki kez verilen ek ödemelerin hesaplara yatırılacağı tarih beli oldu. Her sene devlet tarafından verilen ek ödeme, bu yıl Haziran ve Aralık aylarında yapılacak. Peki, 2024 Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte detaylar.

İlave tediye ne zaman yatacak 2024? Resmi Gazete’de yayımlandı! Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri takvimi

Tediye ödemelerinin yatırılacağı tarihler ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kamuda çalışan binlerce işçiyi ilgilendiren ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile belli oldu. Karara göre, 2024 yılında yapılacak ek ödemeler Haziran ve Aralık aylarında belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılacak. Şimdi ilave tediye ödeme tarihleri ve kimlerin alacağı merak ediliyor. Peki, 2024 Kamu işçilerine ilave tediye ne zaman yatacak, ayın kaçında?

İlave tediye ne zaman yatacak 2024? Resmi Gazete’de yayımlandı! Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri takvimi

KAMU İŞÇİLERİNE EK ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Kamu işçilerine 2024 yılında yapılacak ek ödemelerin tarihleri belli oldu.

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek ilave tediyenin sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre kamu işçileri bu yılki ek ödemesini Haziran ve Aralık ayında alacak.

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İlave tediye ne zaman yatacak 2024? Resmi Gazete’de yayımlandı! Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri takvimi

KAMU İŞÇİLERİNE İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; devlet ve bağlı müesseselerde çalışan işçilere 2024'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran'da, diğer yarısı ise 13 Aralık'ta ödenecek.

İlave tediye ne zaman yatacak 2024? Resmi Gazete’de yayımlandı! Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri takvimi

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

İlave tediye ne zaman yatacak 2024? Resmi Gazete’de yayımlandı! Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri takvimi

TEDİYEYİ KİMLER ALABİLİR?

"Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun" düzenlemesinin;

"Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. "

Maddesi uyarınca, genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.

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