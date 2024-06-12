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Haberler Yaşam İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ 2024 Haziran açıklandı! Kamu işçilerine 1. tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplarda olacak?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 06:03 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 06:03

İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ 2024 Haziran açıklandı! Kamu işçilerine 1. tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplarda olacak?

İlave tediye ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu kurumlarında çalışan işçilere ödenen ek ücretle ilgili araştırmalar bir süredir devam ediyordu. Yılda iki kez gerçekleşen ödemelerin ilki için 1. tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenir soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Haziran ve Aralık ayında alınacak ödemelerde son durum gündemde. İşte, 2024 Haziran ayı ilave tediye ödeme takvimi...

İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ 2024 Haziran açıklandı! Kamu işçilerine 1. tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplarda olacak?

İlave tediye ödeme takvimi 2024 yılı için sorgulanıyor. 6772 sayılı Kanun kapsamında ödenecek ek miktarla ilgili karar Resmi Gazete'de! Kamu çalışanlarına 1. tediye ödemeleri ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu. Cumhurbaşkanlığı kararı ardından kamu işçileri ödemelere yöneldi. İşte, haziran ilave tediye ödeme tarihleri...

İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ 2024 Haziran açıklandı! Kamu işçilerine 1. tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplarda olacak?

İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ 2024 BELLİ OLDU!

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere yılda iki kez ödenen ek ödemelere dair ödeme bilgisi Resmi Gazete'de yayımlandı.

1. tediye ödeme tarihleri belli oldu!

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İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ 2024 Haziran açıklandı! Kamu işçilerine 1. tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplarda olacak?

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; devlet ve bağlı müesseselerde çalışan işçilere 2024'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran'da, diğer yarısı ise 13 Aralık'ta ödenecek.

İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ 2024 Haziran açıklandı! Kamu işçilerine 1. tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplarda olacak?
İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ 2024 Haziran açıklandı! Kamu işçilerine 1. tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplarda olacak?

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

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