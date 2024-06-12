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İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ 2024 Haziran açıklandı! Kamu işçilerine 1. tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplarda olacak?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 06:03
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
06:03
İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ 2024 Haziran açıklandı! Kamu işçilerine 1. tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplarda olacak?
İlave tediye ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu kurumlarında çalışan işçilere ödenen ek ücretle ilgili araştırmalar bir süredir devam ediyordu. Yılda iki kez gerçekleşen ödemelerin ilki için 1. tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenir soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Haziran ve Aralık ayında alınacak ödemelerde son durum gündemde. İşte, 2024 Haziran ayı ilave tediye ödeme takvimi...