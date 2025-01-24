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Haberler Yaşam İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ 2025:Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman ve ne kadar?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 11:02 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:02

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ 2025:Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman ve ne kadar?

2025 yılına ait ilk ilave tediye ödemesi tarihi açıklandı. Devlet ve bağlı kuruluşlarda görev yapan işçilere ilave tediye ödemesi yapılmasını düzenleyen 6772 sayılı Kanun kapsamındaki kurumlarda çalışan işçilere yönelik ek ödeme tarihleri, 11 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile duyurulmuştu. Karara göre, kamu işçilerine 2025 yılında yapılacak ek ödemenin ilk taksiti Ocak ayında hesaplara yatırılacak. Peki, ilave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2025 kamu işçisi tediye ödemeleri

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ 2025:Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman ve ne kadar?

Kamuda çalışan işçilerin dört gözle beklediği 2025 yılı ilave tediye ödeme tarihleri, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile netleşti. Kamu işçilerine her yıl düzenli olarak yapılan bu ek ödemelerin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Mart ayında hesaplara geçecek.Ödemeler, kamu çalışanlarının gelirine kayda değer bir katkı sunarak maddi açıdan destek sağlamayı sürdürüyor. Peki, 2025 yılı kamu işçilerine yönelik ilave tediye ödemelerinin ilk kısmı yatırıldı mı, ne zaman yatacak?

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ 2025:Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman ve ne kadar?

2025 İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ

Devlet ve bağlı kuruluşlarda görev yapan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamında yer alan kurumlarda çalışan işçilere yapılacak ek ödeme tarihleri, 11 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendi.

Bu karara göre, 2025 yılı için kamu işçilerine yapılacak ilave tediye ödemesinin ilk yarısı Ocak ayında, ikinci yarısı ise Mart ayında gerçekleştirilecek.

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İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ 2025:Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman ve ne kadar?

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Devlet ve bağlı kuruluşlarda çalışan işçilere 2025 yılında yapılacak ilave tediye ödemelerinin birinci taksiti 24 Ocak 2025 Cuma günü hesaplara yatacak.

İkinci taksit ise 24 Mart 2025 tarihinde ödenecek.

Ancak, maden işletmelerinde yer altı işlerinde görev yapan işçilere ise 2025 yılı ilave tediye ödemelerinin tamamı 23 Aralık'ta yapılmıştı.

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ 2025:Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman ve ne kadar?

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ 2025:Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman ve ne kadar?

TEDİYEYİ KİMLER ALABİLİR?

"Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun" düzenlemesinin;

"Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. "

Maddesi uyarınca, genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.

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