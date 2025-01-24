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İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ 2025:Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman ve ne kadar?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
11:02
İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ 2025:Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman ve ne kadar?
2025 yılına ait ilk ilave tediye ödemesi tarihi açıklandı. Devlet ve bağlı kuruluşlarda görev yapan işçilere ilave tediye ödemesi yapılmasını düzenleyen 6772 sayılı Kanun kapsamındaki kurumlarda çalışan işçilere yönelik ek ödeme tarihleri, 11 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile duyurulmuştu. Karara göre, kamu işçilerine 2025 yılında yapılacak ek ödemenin ilk taksiti Ocak ayında hesaplara yatırılacak. Peki, ilave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2025 kamu işçisi tediye ödemeleri