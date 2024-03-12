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İlayda Alkan cinayetinde taciz detayı: Annesinin anlattıkları dehşete düşürdü!
Giriş Tarihi: 12.03.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
10:18
İlayda Alkan cinayetinde taciz detayı: Annesinin anlattıkları dehşete düşürdü!
İzmir'de İlayda Alkan ile annesi Oya Tarhan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde banka oturdukları sırada Yunus Yılmaz'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan İlayda Alkan, kurtarılamadı. Saldırıdan yaralı kurtulan anne Oya Tarhan, dehşet anlarını tek tek anlattı: Önce taciz etti sonra da…