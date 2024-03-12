İlayda Alkan cinayetinde taciz detayı: Annesinin anlattıkları dehşete düşürdü!

KANLI BIÇAK OLAY YERİNDE BULUNDU

Şüpheli Yunus Yılmaz, mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Yunus Yılmaz, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelinin kullandığı bıçağın dışında, olay yerinde bir kanlı bıçak bulundu ve incelenmek üzere el konuldu. Yunus Yılmaz, ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve tartışmanın nedenini hatırlamadığını söyledi.