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Haberler Yaşam İlayda Alkan cinayetinde taciz detayı: Annesinin anlattıkları dehşete düşürdü!
Giriş Tarihi: 12.03.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 10:18

İlayda Alkan cinayetinde taciz detayı: Annesinin anlattıkları dehşete düşürdü!

İzmir'de İlayda Alkan ile annesi Oya Tarhan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde banka oturdukları sırada Yunus Yılmaz'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan İlayda Alkan, kurtarılamadı. Saldırıdan yaralı kurtulan anne Oya Tarhan, dehşet anlarını tek tek anlattı: Önce taciz etti sonra da…

İlayda Alkan cinayetinde taciz detayı: Annesinin anlattıkları dehşete düşürdü!

Olay, 8 Mart saat 23.30 sıralarında, Konak Üst Geçidi yakınlarında meydana geldi. Aynı yemek şirketinde çalışan Oya Tarhan ile kızı İlayda Alkan, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gittikleri eğlence mekanından dönerken dinlenmek için bir banka oturdu.

İlayda Alkan cinayetinde taciz detayı: Annesinin anlattıkları dehşete düşürdü!

Bu sırada anne-kız, bir hastanede veri giriş memuru olan Yunus Yılmaz'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşanan arbedede anne ve kızı vücutlarının çeşitli yerlerinden, Yunus Yılmaz da bacağından yaralandı.

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İlayda Alkan cinayetinde taciz detayı: Annesinin anlattıkları dehşete düşürdü!

İLAYDA ALKAN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, anne ile kızını Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan İlayda Alkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Oya Alkan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

İlayda Alkan cinayetinde taciz detayı: Annesinin anlattıkları dehşete düşürdü!

KANLI BIÇAK OLAY YERİNDE BULUNDU

Şüpheli Yunus Yılmaz, mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Yunus Yılmaz, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelinin kullandığı bıçağın dışında, olay yerinde bir kanlı bıçak bulundu ve incelenmek üzere el konuldu. Yunus Yılmaz, ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve tartışmanın nedenini hatırlamadığını söyledi.

İlayda Alkan cinayetinde taciz detayı: Annesinin anlattıkları dehşete düşürdü!

SALDIRGAN TUTUKLANDI

İlayda'nın babası koltuk imalatçısı Rıza Alkan (40), şüphelinin en ağır cezayı almasını dilediklerini belirterek kızının gemilerde aşçılık yapma hayali bulunduğunu ifade etti. İlayda Alkan, olaydan bir gün sonra Torbalı ilçesindeki Ayrancılar Mezarlığı da toprağa verildi. Şüpheli Yunus Yılmaz ise aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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