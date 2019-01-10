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İlginç hayvanlar

Tayland'daki bir bufalonun sıradığı görüntüsü onu fenomen haline getirdi. İlginç hayvanı görmek için başka yerlerden gelenler var! Ünü ülke sınırlarını aştı!

Giriş Tarihi: 10.01.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 09:47
İlginç hayvanlar

İşte o fenomen bufalo!

İlginç hayvanlar

Doğduğunda hiçbir olağanüstülüğü yoktu.

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İlginç hayvanlar

Büyüdüğünde ise tuhaflık hemen fark edildi.

İlginç hayvanlar

Şimdi 16 yaşında olan hayvanın ünü, ülkesinin sınırlarını aştı.

İlginç hayvanlar

Tayland'daki garip boynuzlu bufalo, dünya çapında şöhreti yakaladı.

İlginç hayvanlar

Hayvanın sahibi Uthai Sil-anan'a göre, bufalo doğduğunda hastaydı ve güçlükle yürüyebiliyordu.

İlginç hayvanlar

Gençliğinde ise boynuzları aşağı doğru çıkmaya başladı.

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