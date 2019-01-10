İlginç hayvanlar

Tayland'daki bir bufalonun sıradığı görüntüsü onu fenomen haline getirdi. İlginç hayvanı görmek için başka yerlerden gelenler var! Ünü ülke sınırlarını aştı! İşte o fenomen bufalo! Doğduğunda hiçbir olağanüstülüğü yoktu. Büyüdüğünde ise tuhaflık hemen fark edildi. Şimdi 16 yaşında olan hayvanın ünü, ülkesinin sınırlarını aştı. Tayland'daki garip boynuzlu bufalo, dünya çapında şöhreti yakaladı. Hayvanın sahibi Uthai Sil-anan'a göre, bufalo doğduğunda hastaydı ve güçlükle yürüyebiliyordu. Gençliğinde ise boynuzları aşağı doğru çıkmaya başladı.