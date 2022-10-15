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Haberler Yaşam İlk ara tatil ne zaman 2022? Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 15.10.2022 07:57 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022 07:57

İlk ara tatil ne zaman 2022? Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor?

Ebeveynler ve çocukları okullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. MEB takvimi içerisinde ilk ara tatil kasım ayı için tarih verilmiş durumda. Geçtiğimiz yıllarda başlayan ve yarıyıl ve yaz tatillerinden önce gençlerin sınav stresini azaltmak için verilen ara tatil, öğrenciler ve ebeveynleri tarafından çok beğenildi. Okullar eylül ayında açılırken, ara tatil 2022 için de az bir süre kaldı. Peki, okullarda ara tatil ne zaman başlıyor? İlk ara tatil ayın kaçında? İşte detaylar…

İlk ara tatil ne zaman 2022? Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor?

İlk ara tatil için öğrenciler şimdiden gün saymaya başladı. Geçtiğimiz ay başlayan okullar, yakında tatil olacak. İlk ara tatil kasım 2022'de yapılacakken, toplamda bir hafta sürecek. MEB takvimi içerisinde bu yıl hangi günler tatil sorusuna yanıt veriliyor. Peki, ilk ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? Okullarda ara tatil ne zaman? İşte detaylar…

İlk ara tatil ne zaman 2022? Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor?

ARA TATİL NE ZAMAN?

14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili (15 tatil), 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak. Böylece öğrenciler 18 gün ara tatil yapmış olacak.

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İlk ara tatil ne zaman 2022? Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili başlamış olacak.

İlk ara tatil ne zaman 2022? Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor?

2022-2023 TAKVİMİ

Sömestr tatili: 23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023

Yaz tatili: 16 Haziran 2023

İlk ara tatil ne zaman 2022? Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor?

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak 2023 – Pazar

23 Nisan 2023 – Pazar

1 Mayıs 2023 – Pazartesi

19 Mayıs 2023 – Cuma

15 Temmuz 2023 – Cumartesi

30 Ağustos 2023 – Çarşamba

29 Ekim 2023 – Pazar

Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar)

Kurban Bayramı Tatili: 28 Haziran - Temmuz (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)

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