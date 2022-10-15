Haberler Yaşam İlk ara tatil ne zaman 2022? Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor?

Giriş Tarihi: 15.10.2022 07:57 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022 07:57

Ebeveynler ve çocukları okullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. MEB takvimi içerisinde ilk ara tatil kasım ayı için tarih verilmiş durumda. Geçtiğimiz yıllarda başlayan ve yarıyıl ve yaz tatillerinden önce gençlerin sınav stresini azaltmak için verilen ara tatil, öğrenciler ve ebeveynleri tarafından çok beğenildi. Okullar eylül ayında açılırken, ara tatil 2022 için de az bir süre kaldı. Peki, okullarda ara tatil ne zaman başlıyor? İlk ara tatil ayın kaçında? İşte detaylar…