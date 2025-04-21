İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL DESTEK PROGRAMI: Yerli otomobil desteği nedir, programdan kimler faydalanabilir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler için "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" adlı yeni bir destek paketi hazırlıyor. Programla, geniş ailelerin yerli otomobile daha uygun şartlarla ulaşması hedefleniyor. Peki, bu destek ne zaman başlayacak ve kimler yararlanabilecek? İşte detaylar…