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İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL DESTEK PROGRAMI: Yerli otomobil desteği nedir, programdan kimler faydalanabilir?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
14:19
İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL DESTEK PROGRAMI: Yerli otomobil desteği nedir, programdan kimler faydalanabilir?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu ailelerin yerli otomobil sahibi olma hayalini gerçekleştirmek amacıyla "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"nı devreye almaya hazırlanıyor.Bu yeni program, hem Türkiye'nin yerli otomobil üretimini teşvik etmeyi hem de dar gelirli ailelerin ulaşım ihtiyaçlarına çözüm sunmayı hedefliyor. Sosyal destek kapsamında hayata geçirilecek bu girişimle, özellikle çok çocuklu ve ekonomik açıdan dezavantajlı ailelerin ilk araçlarını edinebilmeleri kolaylaşacak. Peki, yerli otomobil desteği nedir, programdan kimler faydalanabilir?