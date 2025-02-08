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Haberler Yaşam İlk cemre bekleniyor: Cemre ne zaman düşecek? Baharın müjdecisinin havaya, suya ve toprağa düşme dönemleri
Giriş Tarihi: 08.02.2025 12:41 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 12:41

İlk cemre bekleniyor: Cemre ne zaman düşecek? Baharın müjdecisinin havaya, suya ve toprağa düşme dönemleri

Her yıl büyük bir ilgiyle takip edilen doğa olaylarından biri olan cemrelerin düşmesi, baharın müjdecisi olarak görülür. Kelime anlamı olarak "kor halindeki ateş" anlamına gelen bu doğa olayı, üç aşamada meydana gelir. Kışın soğuk günlerinden, baharın ılıman havasına geçişi simgeleyen cemre düşme tarihleri 2025 yılı için merak konusu oldu. Peki, 2025 yılında ilk cemre ne zaman ve hangi bölgeye düşecek?

İlk cemre bekleniyor: Cemre ne zaman düşecek? Baharın müjdecisinin havaya, suya ve toprağa düşme dönemleri

Cemrelerin düşmesiyle birlikte, kışın dondurucu soğukları yerini hafif esintilere bırakmaya başlar. Bu doğa olayı, birer hafta arayla önce havanın, ardından suyun ve son olarak toprağın ısınması şeklinde gerçekleşir. Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan cemrelerin düşme dönemleri, 2025 yılı için merak konusu oldu. Peki, ilk cemre hangi tarihte ve nereye düşecek?

İlk cemre bekleniyor: Cemre ne zaman düşecek? Baharın müjdecisinin havaya, suya ve toprağa düşme dönemleri

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Baharın müjdecisi ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

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İlk cemre bekleniyor: Cemre ne zaman düşecek? Baharın müjdecisinin havaya, suya ve toprağa düşme dönemleri

CEMRE DÜŞÜNCE NE OLUR?
Cemrelerin düşmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir artış yaşanırken, doğa yeşermeye, ağaçlar tomurcuklanmaya başlıyor. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için büyük önem taşıyan bu doğa olayı, baharın müjdecisi olarak kabul ediliyor.

Bu süreç, kışın sona erdiğini ve doğanın yeniden canlanmaya başladığını gösterir. İlk olarak havanın ısınmasıyla başlayan değişim, suyun ve toprağın ısınmasıyla devam eder ve baharın gelişine işaret eder.

İlk cemre bekleniyor: Cemre ne zaman düşecek? Baharın müjdecisinin havaya, suya ve toprağa düşme dönemleri

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İkinci cemre ise 26-27 Şubat tarihinde suya düşecek.

İlk cemre bekleniyor: Cemre ne zaman düşecek? Baharın müjdecisinin havaya, suya ve toprağa düşme dönemleri

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Üçüncü cemre 5-6 Mart tarihinde toprağa düşecek.

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