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İlk cemre bekleniyor: Cemre ne zaman düşecek? Baharın müjdecisinin havaya, suya ve toprağa düşme dönemleri
Giriş Tarihi: 08.02.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
12:41
İlk cemre bekleniyor: Cemre ne zaman düşecek? Baharın müjdecisinin havaya, suya ve toprağa düşme dönemleri
Her yıl büyük bir ilgiyle takip edilen doğa olaylarından biri olan cemrelerin düşmesi, baharın müjdecisi olarak görülür. Kelime anlamı olarak "kor halindeki ateş" anlamına gelen bu doğa olayı, üç aşamada meydana gelir. Kışın soğuk günlerinden, baharın ılıman havasına geçişi simgeleyen cemre düşme tarihleri 2025 yılı için merak konusu oldu. Peki, 2025 yılında ilk cemre ne zaman ve hangi bölgeye düşecek?