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Haberler Galeri Yaşam İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 | İlk Evim Konut kredisi başvuruları başladı mı, kimler yararlanabilir?
Giriş Tarihi: 19.09.2026 09:56 Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 09:57

İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 | İlk Evim Konut kredisi başvuruları başladı mı, kimler yararlanabilir?

İlk kez ev sahibi olmak isteyenler için düşük faizli kredi desteğine yönelik bekleyiş sürüyor. İlk Evim Konut Kredisi için başvuru takvimi ve yararlanma koşullarının ne zaman netleşeceği yakından takip ediliyor. Peki, İlk Evim Konut Kredisi başvuruları başladı mı, kimler yararlanabilecek? İşte, son durum…

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İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 | İlk Evim Konut kredisi başvuruları başladı mı, kimler yararlanabilir?

İlk kez ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar, kredi desteğine ilişkin ayrıntıların açıklanmasını bekliyor. Başvuru takvimi, yararlanma koşulları ve finansman detayları netleştiğinde İlk Evim Konut Kredisi için izlenecek adımlar da belli olacak.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 | İlk Evim Konut kredisi başvuruları başladı mı, kimler yararlanabilir?

İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İlk kez konut alacak vatandaşlara yönelik İlk Evim Konut Kredisi için henüz resmi başvuru süreci başlamadı. Ayrıntıların açıklanmasıyla birlikte başvuru kanallarının ve kredi kullanım şartlarının da netleşmesi bekleniyor.

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İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 | İlk Evim Konut kredisi başvuruları başladı mı, kimler yararlanabilir?

İLK EVİM KONUT KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Krediden yararlanacak kişilere ilişkin kesin şartlar henüz duyurulmadı. Çalışmanın temelinde ilk kez konut sahibi olacak vatandaşlara daha uygun finansman imkanı sağlanması bulunuyor.

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İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 | İlk Evim Konut kredisi başvuruları başladı mı, kimler yararlanabilir?

İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Şartlar henüz belli olmadı. Mevcut çalışmalar doğrultusunda öne çıkan kriterler şöyle:

  • İlk kez konut sahibi olmak
  • Adına kayıtlı başka bir konut bulunmaması
  • Bankanın gelir ve ödeme gücü şartlarını karşılamak
  • Satın alınacak konutun program kriterlerine uygun olması
  • İstenen belgeleri eksiksiz sunmak
İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 | İlk Evim Konut kredisi başvuruları başladı mı, kimler yararlanabilir?

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