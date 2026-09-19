İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 | İlk Evim Konut kredisi başvuruları başladı mı, kimler yararlanabilir?

İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İlk kez konut alacak vatandaşlara yönelik İlk Evim Konut Kredisi için henüz resmi başvuru süreci başlamadı. Ayrıntıların açıklanmasıyla birlikte başvuru kanallarının ve kredi kullanım şartlarının da netleşmesi bekleniyor.