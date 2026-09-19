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İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 | İlk Evim Konut kredisi başvuruları başladı mı, kimler yararlanabilir?
Giriş Tarihi: 19.09.2026 09:56
Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 09:57
İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 | İlk Evim Konut kredisi başvuruları başladı mı, kimler yararlanabilir?
İlk kez ev sahibi olmak isteyenler için düşük faizli kredi desteğine yönelik bekleyiş sürüyor. İlk Evim Konut Kredisi için başvuru takvimi ve yararlanma koşullarının ne zaman netleşeceği yakından takip ediliyor. Peki, İlk Evim Konut Kredisi başvuruları başladı mı, kimler yararlanabilecek? İşte, son durum…