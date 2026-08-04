İlk Evim Konut Kredisi Son Durum 2026 | İlk Evim Konut Kredisi çıktı mı, başvurular ne zaman yapılacak?

ŞARTLARI NELER?

Henüz İlk Evim Kredisi için resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak başvuru için şu şartların aranması muhtemel:

- İlk kez konut alacak olması, üzerine kayıtlı herhangi bir konutu bulunmaması

- Konut alacağı şehirde ikamet etmesi

- Son 1 yılda konut satmamış olması

- Hisseli bir konutta yüzde 50'den fazla hissesi olmaması

- Başvuran kişinin belirli bir gelir seviyesine sahip olması ve bu geliri belgeleyebilmesi