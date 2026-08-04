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İlk Evim Konut Kredisi Son Durum 2026 | İlk Evim Konut Kredisi çıktı mı, başvurular ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 04.08.2026 13:51
İlk Evim Konut Kredisi Son Durum 2026 | İlk Evim Konut Kredisi çıktı mı, başvurular ne zaman yapılacak?
Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşların gündeminde, düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunmayı amaçlayan İlk Evim Konut Kredisi kampanyası yer aldı. Böylece "İlk Evim konut kredisi çıktı mı, başvuruları ne zaman yapılacak ve şartları neler olacak?" soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İşte detaylar...