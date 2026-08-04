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Giriş Tarihi: 04.08.2026 13:51

İlk Evim Konut Kredisi Son Durum 2026 | İlk Evim Konut Kredisi çıktı mı, başvurular ne zaman yapılacak?

Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşların gündeminde, düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunmayı amaçlayan İlk Evim Konut Kredisi kampanyası yer aldı. Böylece "İlk Evim konut kredisi çıktı mı, başvuruları ne zaman yapılacak ve şartları neler olacak?" soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İşte detaylar...

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İlk Evim Konut Kredisi Son Durum 2026 | İlk Evim Konut Kredisi çıktı mı, başvurular ne zaman yapılacak?

Ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşın gözü, hem uygun faiz hem de avantajlı ödeme koşullarıyla öne çıkan "İlk Evim" kampanyasına çevrildi. Böylece İlk Evim konut kredisi ve başvuru süreci hakkındaki son gelişmeler ön plana çıktı.

İlk Evim Konut Kredisi Son Durum 2026 | İlk Evim Konut Kredisi çıktı mı, başvurular ne zaman yapılacak?

İLK EVİM KONUT KREDİSİ ÇIKTI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 İlk Evim Konut Kredisi kampanyası henüz başlamadı. Yasal çerçevenin netleşmesi ve bankacılık altyapısının bu özel sisteme entegre edilmesinin ardından, resmi takvimin 2026 yılı içerisinde kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.

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İlk Evim Konut Kredisi Son Durum 2026 | İlk Evim Konut Kredisi çıktı mı, başvurular ne zaman yapılacak?

İLK EVİM KONUT KREDİSİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ev almak isteyenler tarafından, İlk Evim Konut Kredisi'nden kimlerin faydalanabileceği konusu da merakla araştırılıyor. Kampanyadan dar ve orta gelir grubundaki ilk kez ev alacak vatandaşların faydalanması bekleniyor.

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İlk Evim Konut Kredisi Son Durum 2026 | İlk Evim Konut Kredisi çıktı mı, başvurular ne zaman yapılacak?

ŞARTLARI NELER?

Henüz İlk Evim Kredisi için resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak başvuru için şu şartların aranması muhtemel:

- İlk kez konut alacak olması, üzerine kayıtlı herhangi bir konutu bulunmaması

- Konut alacağı şehirde ikamet etmesi

- Son 1 yılda konut satmamış olması

- Hisseli bir konutta yüzde 50'den fazla hissesi olmaması

- Başvuran kişinin belirli bir gelir seviyesine sahip olması ve bu geliri belgeleyebilmesi

İlk Evim Konut Kredisi Son Durum 2026 | İlk Evim Konut Kredisi çıktı mı, başvurular ne zaman yapılacak?

DÜŞÜK FAİZ VE UYGUN TAKSİT İMKANI

Kamu bankaları aracılığıyla başlatılacak kampanya, düşük faiz oranı ve uygun taksitlerle ödeme kolaylığı sağlayacak. Krediden yalnızca ilk kez ev alacakların yararlanabilmesi ve vade süresinin 180 aya kadar uzatılması bekleniyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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