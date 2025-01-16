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Haberler Yaşam İlk kez ev alacaklar için: "Bakan Şimşek duyurdu!" Dar gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 08:51 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 08:51

İlk kez ev alacaklar için: "Bakan Şimşek duyurdu!" Dar gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartlar neler?

İlk kez ev sahibi olmayı planlayanlar için beklenen müjde geldi! Düşük faizli konut kredisiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,konut kredisi düzenlemesine dair önemli açıklamalarda bulundu. Peki, düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak? Dar gelirliye sosyal konut projesi şartları neler? İşte, detaylar...

İlk kez ev alacaklar için: Bakan Şimşek duyurdu! Dar gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartlar neler?

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara sevindirici haber! Düşük faiz oranları ve vadeli ödeme planıyla sunulması planlanan konut kredisi için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "dar gelirliye konut çalışmalarının" sinyalini verdi. Geçtiğimiz aylarda konu hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacakları destekler nitelikte bir çalışma yürüttüklerini aktarmıştı. Peki, dar gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartlar neler?

İlk kez ev alacaklar için: Bakan Şimşek duyurdu! Dar gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartlar neler?

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK EVİNİ ALACAKLARA MÜJDE!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri' programında açıklamalarda bulundu.

Konuşmada Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmeler yapan Bakan Şimşek dar gelirliye konut çalışmalarının da sinyalini verdi:

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İlk kez ev alacaklar için: Bakan Şimşek duyurdu! Dar gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartlar neler?

"Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Hayat pahalılığının en önemli bileşeni kira, bu nedenle de bu alana büyük önem vereceğiz."

İlk kez ev alacaklar için: Bakan Şimşek duyurdu! Dar gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartlar neler?

İLK EVİM KAMPANYASI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacakları destekler nitelikte bir çalışmayı Merkez Bankası ve BDDK bünyesinde yürüttüklerini aktarmıştı.

İlk kez ev alacaklar için: Bakan Şimşek duyurdu! Dar gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartlar neler?

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ AÇIKLANDI MI?

İlk Evim kampanyası olarak bilinen bu çalışmada başvuru şartları en çok merak edilenler arasında.

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulması bekleniyor.

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