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İlk kez ev alacaklar için: "Bakan Şimşek duyurdu!" Dar gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 08:51
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
08:51
İlk kez ev alacaklar için: "Bakan Şimşek duyurdu!" Dar gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartlar neler?
İlk kez ev sahibi olmayı planlayanlar için beklenen müjde geldi! Düşük faizli konut kredisiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,konut kredisi düzenlemesine dair önemli açıklamalarda bulundu. Peki, düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak? Dar gelirliye sosyal konut projesi şartları neler? İşte, detaylar...