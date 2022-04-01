İlk teravih kılındı! Camilere akın ettiler: Yurtta ramazan coşkusu

ŞANLIURFA: Akşam namazının ardından Balıklıgöl yerleşkesine gelen vatandaşlar, İbrahim Peygamber'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua etti. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak kabul edilen Balıklıgöl'de balıklara yem atan ziyaretçiler, burada hatıra fotoğrafı çektirdi. Yatsı ezanının okunmasıyla, başta Dergah Camisi olmak üzere yerleşkedeki camileri dolduran vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldı. Aileleriyle camide namaz kılan çocuklar da ramazan coşkusuna ortak oldu.