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Haberler Yaşam İlk teravih kılındı! Camilere akın ettiler: Yurtta ramazan coşkusu
Giriş Tarihi: 01.04.2022 21:51 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 22:12

İlk teravih kılındı! Camilere akın ettiler: Yurtta ramazan coşkusu

Onbir ayın sultanı Ramazan ayının gelişi ile birlikte tüm yurtta ilk teravih namazı kılındı, camiler doldu taştı. Çocuklarıyla birlikte camilere gelen vatandaşlar, on bir ayın sultanı Ramazan'ın ilk teravih namazını kılmanın sevincini yaşadı.

İlk teravih kılındı! Camilere akın ettiler: Yurtta ramazan coşkusu

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte tüm yurtta ilk teravih namazı kılındı.

İlk teravih kılındı! Camilere akın ettiler: Yurtta ramazan coşkusu

Vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Ramazanın sembolü haline gelen ve camilere asılan mahyalar da ışıldamaya başladı.

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İlk teravih kılındı! Camilere akın ettiler: Yurtta ramazan coşkusu

Çocuklarıyla birlikte camilere gelen vatandaşlar, on bir ayın sultanı Ramazan'ın ilk teravih namazını kılmanın sevincini yaşadı.

İlk teravih kılındı! Camilere akın ettiler: Yurtta ramazan coşkusu

ŞANLIURFA: Akşam namazının ardından Balıklıgöl yerleşkesine gelen vatandaşlar, İbrahim Peygamber'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua etti. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak kabul edilen Balıklıgöl'de balıklara yem atan ziyaretçiler, burada hatıra fotoğrafı çektirdi. Yatsı ezanının okunmasıyla, başta Dergah Camisi olmak üzere yerleşkedeki camileri dolduran vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldı. Aileleriyle camide namaz kılan çocuklar da ramazan coşkusuna ortak oldu.

İlk teravih kılındı! Camilere akın ettiler: Yurtta ramazan coşkusu

OSMANİYE: Osmaniye'de ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı Kadirli ilçesinde vatandaşlar ramazanın ilk teravih namazını kılmak için 1800 yıllık tarihi Ala Camii'ne geldi. Yatsı namazı sonrası kılınan teravih namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

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