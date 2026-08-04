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Giriş Tarihi: 04.08.2026 15:38

İlkokul kayıtları nasıl yapılır, adrese göre kayıt okulu nasıl öğrenilir? MEB kayıt okulu sorgulama ekranı

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilkokula başlayacak çocukların kayıt süreci velilerin gündeminde. İlkokul kayıtları için yapılması gereken işlemler ile ikamet adresine göre belirlenen kayıt okulunun nereden görüntüleneceği veliler tarafından merak ediliyor. Peki, ilkokul kayıtları nasıl yapılır, adrese göre kayıt okulu nasıl öğrenilir?

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İlkokul kayıtları nasıl yapılır, adrese göre kayıt okulu nasıl öğrenilir? MEB kayıt okulu sorgulama ekranı

MEB tarafından yürütülen ilkokul kayıtları sürecinde öğrencilerin yerleştirildiği okullar adres bilgileri esas alınarak belirleniyor. Veliler, kayıt okulu sorgulama ekranından çocuklarının hangi okula kaydedildiğini öğrenerek gerekli işlemleri tamamlayabiliyor.

İlkokul kayıtları nasıl yapılır, adrese göre kayıt okulu nasıl öğrenilir? MEB kayıt okulu sorgulama ekranı

İLKOKUL KAYITLARI NASIL YAPILIR?

2026-2027 eğitim öğretim yılı ilkokul kayıtları, öğrencilerin MERNİS'te bulunan yerleşim yeri adresleri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adrese dayalı e-Kayıt işlemi otomatik olarak yapıldığı için velilerin kayıt amacıyla ayrıca başvuruda bulunması gerekmiyor.

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İlkokul kayıtları nasıl yapılır, adrese göre kayıt okulu nasıl öğrenilir? MEB kayıt okulu sorgulama ekranı

ADRESE GÖRE KAYIT OKULU NASIL ÖĞRENİLİR?

Veliler, çocuklarının kayıtlı olduğu okulu e-Devlet İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. Sorgulama işlemi için e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" yazılması gerekiyor. Açılan ekranda öğrencinin yerleştirildiği okulun bilgileri görüntülenebiliyor.

E-DEVLET ADRESE GÖRE KAYIT OKULU SORGULAMA EKRAN İÇİN TIKLAYINIZ!

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İlkokul kayıtları nasıl yapılır, adrese göre kayıt okulu nasıl öğrenilir? MEB kayıt okulu sorgulama ekranı

2026-2027 UYUM HAFTASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Yeni eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Uyum haftasında öğrencilerin okul ortamını, sınıflarını ve öğretmenlerini tanımalarına yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek.

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