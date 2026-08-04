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İlkokul kayıtları nasıl yapılır, adrese göre kayıt okulu nasıl öğrenilir? MEB kayıt okulu sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 04.08.2026 15:38
İlkokul kayıtları nasıl yapılır, adrese göre kayıt okulu nasıl öğrenilir? MEB kayıt okulu sorgulama ekranı
2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilkokula başlayacak çocukların kayıt süreci velilerin gündeminde. İlkokul kayıtları için yapılması gereken işlemler ile ikamet adresine göre belirlenen kayıt okulunun nereden görüntüleneceği veliler tarafından merak ediliyor. Peki, ilkokul kayıtları nasıl yapılır, adrese göre kayıt okulu nasıl öğrenilir?