İlkokul kayıtları nasıl yapılır, adrese göre kayıt okulu nasıl öğrenilir? MEB kayıt okulu sorgulama ekranı

ADRESE GÖRE KAYIT OKULU NASIL ÖĞRENİLİR?

Veliler, çocuklarının kayıtlı olduğu okulu e-Devlet İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. Sorgulama işlemi için e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" yazılması gerekiyor. Açılan ekranda öğrencinin yerleştirildiği okulun bilgileri görüntülenebiliyor.

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