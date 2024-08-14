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Giriş Tarihi: 14.08.2024 14:49 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 14:49

İlkokullarda sınav saati uygulaması kaldırıldı mı? MEB'den yeni genelge! İlkokullarda sınav saati uygulaması nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı son dakika İlkokullarda sınav saati uygulaması hakkında bir gelişmeyi aktardı. İlkokula giden milyonları aşkın öğrenci ve velileri ilkokullarda sınav saati uygulaması hakkında yeni gelişmeleri MEB'in duyuruları ile yakından takip ediyor. Peki, İlkokullarda sınav saati uygulaması kaldırıldı mı? MEB'den yeni genelge ile İlkokullarda sınav saati uygulaması nedir?

İlkokullarda sınav saati uygulaması kaldırıldı mı? MEB’den yeni genelge! İlkokullarda sınav saati uygulaması nedir?

İlkokullarda sınav saati uygulamasına dair yeni açıklamalar öğrenci ve velilerin gündeminde. Yeni dönemde uygulanan faaliyetler ile okulda yürütülen çalışmalar hakkında yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesi mercek altına alındı. Peki, İlkokullarda sınav saati uygulaması kaldırıldı mı?

İlkokullarda sınav saati uygulaması kaldırıldı mı? MEB’den yeni genelge! İlkokullarda sınav saati uygulaması nedir?

İLKOKULLARDA SINAV SAATİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesini yayımladı.

MEB'in genelgesine göre ilkokullarda sınav saati kaldırıldı. Ölçme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenecek.

Ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacak.

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İlkokullarda sınav saati uygulaması kaldırıldı mı? MEB’den yeni genelge! İlkokullarda sınav saati uygulaması nedir?

VELİLER BİLGİLENDİRİLECEK

Okul-aile iş birliği güçlendirilecek. Yeni dönemde uygulanan faliyetler ile okulda yürütülen çalışmalar hakkında veliler bilgilendirilecek.

Okullarda sınıf mevcutlarında azalma olması durumunda şubeler birleştirilecek.

Kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak ücret alınmayacak. Sektör işbirlikleri ile eğitime erişim ve kalite artacak.

İlkokullarda sınav saati uygulaması kaldırıldı mı? MEB’den yeni genelge! İlkokullarda sınav saati uygulaması nedir?
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İlkokullarda sınav saati uygulaması kaldırıldı mı? MEB’den yeni genelge! İlkokullarda sınav saati uygulaması nedir?
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