Giriş Tarihi: 14.08.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
14:49
İlkokullarda sınav saati uygulaması kaldırıldı mı? MEB'den yeni genelge! İlkokullarda sınav saati uygulaması nedir?
Milli Eğitim Bakanlığı son dakika İlkokullarda sınav saati uygulaması hakkında bir gelişmeyi aktardı. İlkokula giden milyonları aşkın öğrenci ve velileri ilkokullarda sınav saati uygulaması hakkında yeni gelişmeleri MEB'in duyuruları ile yakından takip ediyor. Peki, İlkokullarda sınav saati uygulaması kaldırıldı mı? MEB'den yeni genelge ile İlkokullarda sınav saati uygulaması nedir?