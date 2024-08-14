İlkokullarda sınav saati uygulaması kaldırıldı mı? MEB’den yeni genelge! İlkokullarda sınav saati uygulaması nedir?

İlkokullarda sınav saati uygulamasına dair yeni açıklamalar öğrenci ve velilerin gündeminde. Yeni dönemde uygulanan faaliyetler ile okulda yürütülen çalışmalar hakkında yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesi mercek altına alındı. Peki, İlkokullarda sınav saati uygulaması kaldırıldı mı?