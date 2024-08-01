Giriş Tarihi: 01.08.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
20:03
Imane Khelif kimdir? Imane Khelif kaç yaşında? Imane Khelif hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler
Imane Khelif, sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılıyor ve merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'ndaki cinsiyet testinde başarısız olan Cezayirli Imane Khelif'in kadınlar kategorisinde yarışmasına Paris'te izin verildi. Tartışmalar yaratan kadın boksör Imane Khelif'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Imane Khelif kimdir? İşte cinsiyet tartışması yaratan kadın boksör Imane Khelif'in hayatı