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Giriş Tarihi: 01.08.2024 20:03 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 20:03

Imane Khelif kimdir? Imane Khelif kaç yaşında? Imane Khelif hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler

Imane Khelif, sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılıyor ve merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'ndaki cinsiyet testinde başarısız olan Cezayirli Imane Khelif'in kadınlar kategorisinde yarışmasına Paris'te izin verildi. Tartışmalar yaratan kadın boksör Imane Khelif'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Imane Khelif kimdir? İşte cinsiyet tartışması yaratan kadın boksör Imane Khelif'in hayatı

Imane Khelif kimdir? Imane Khelif kaç yaşında? Imane Khelif hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler

Imane Khelif araştırılmaya başladı. Olimpiyatlarda yeni bir rezillik yaşandı. Dünya Şampiyonası'nda cinsiyet testinde başarısız olan Khelif'in kadınlar kategorisinde yarışmasına izin verildi. Bunun ardından Imane Khelif sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Peki, Imane Khelif kimdir?

Imane Khelif kimdir? Imane Khelif kaç yaşında? Imane Khelif hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler

SKANDALLAR OLİMPİYATINDA YENİ REZALET

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında 66 kg İtalyan boksör Angela Carini, son 16 turunda cinsiyet testinde başarısız olduğu ortaya çıkan Cezayirli boksör Imane Khelif karşısında çekildi.

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Imane Khelif kimdir? Imane Khelif kaç yaşında? Imane Khelif hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler

IMANE KHELIF KİMDİR?

Imane Khelif Cezayir Milli Takımında forma giyen bir boksör velter sıklette (63,5-67 kg) yarışan sporcu başarılarından çok cinsiyet tartışmaları ile gündemde.

2023 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na katılan Khelif, altın madalya maçından kısa bir süre önce yapılan cinsiyet uygunluk testinde başarısız oldu ve diskalifiye edildi.

Imane Khelif kimdir? Imane Khelif kaç yaşında? Imane Khelif hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler

2023 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na katılan Khelif, altın madalya maçından kısa bir süre önce yapılan cinsiyet uygunluk testinde başarısız oldu ve diskalifiye edildi. Uluslararası Boks Birliği (IBA) Başkanı Umar Kremlev, Khelif'in DNA testinin XY kromozomlarına sahip olduğunu ve bu durumun "meslektaşlarını kandırmaya ve kadın gibi davranmaya çalıştığını" belirtti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise, Khelif'in yüksek testosteron seviyeleri nedeniyle diskalifiye edildiğini duyurdu.

Imane Khelif kimdir? Imane Khelif kaç yaşında? Imane Khelif hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler

RAKİBİ YARIŞTAN ÇEKİLDİ, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İtalyan boksör Angela Carini, mücadelenin başlamasının ardından 46 saniye sonra mücadeleden çekilmek zorunda kaldı.

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