Imane Khelif kimdir? Imane Khelif kaç yaşında? Imane Khelif hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler

2023 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na katılan Khelif, altın madalya maçından kısa bir süre önce yapılan cinsiyet uygunluk testinde başarısız oldu ve diskalifiye edildi. Uluslararası Boks Birliği (IBA) Başkanı Umar Kremlev, Khelif'in DNA testinin XY kromozomlarına sahip olduğunu ve bu durumun "meslektaşlarını kandırmaya ve kadın gibi davranmaya çalıştığını" belirtti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise, Khelif'in yüksek testosteron seviyeleri nedeniyle diskalifiye edildiğini duyurdu.