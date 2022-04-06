İmsakiye 2022 ile iftar saati ve sahur vakti! Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul iftar vakti saat kaçta? Ramazan İmsakiyesi ile il il iftar saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan İmsakiyesi takvimi ile İmsakiye 2022 ile iftar saati ve sahur vakti her il için belli oldu. 2 Nisan Cumartesi günü orucun ilk gününün ardından bugün 6 Nisan 2022 tarihi ile birlikte il il iftar saatleri ve sahur vakitleri sorgulanıyor. Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul iftar vakti saat kaçta sorusuna yanıt aranırken bu başlık altından İstanbul İmsakiye 2022 ile diğer tüm iller için Ramazan imsakiyesi iftar saati ve sahur vaktine ulaşabilirsiniz. İşte, Ramazan İmsakiyesi ile il il iftar saatleri, sahur vakti ve imsak vakitleri