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Haberler Yaşam İmsakiye 2022 ile iftar saati ve sahur vakti! Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul iftar vakti saat kaçta? Ramazan İmsakiyesi ile il il iftar saatleri
Giriş Tarihi: 06.04.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 16:26

İmsakiye 2022 ile iftar saati ve sahur vakti! Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul iftar vakti saat kaçta? Ramazan İmsakiyesi ile il il iftar saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan İmsakiyesi takvimi ile İmsakiye 2022 ile iftar saati ve sahur vakti her il için belli oldu. 2 Nisan Cumartesi günü orucun ilk gününün ardından bugün 6 Nisan 2022 tarihi ile birlikte il il iftar saatleri ve sahur vakitleri sorgulanıyor. Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul iftar vakti saat kaçta sorusuna yanıt aranırken bu başlık altından İstanbul İmsakiye 2022 ile diğer tüm iller için Ramazan imsakiyesi iftar saati ve sahur vaktine ulaşabilirsiniz. İşte, Ramazan İmsakiyesi ile il il iftar saatleri, sahur vakti ve imsak vakitleri

İmsakiye 2022 ile iftar saati ve sahur vakti! Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul iftar vakti saat kaçta? Ramazan İmsakiyesi ile il il iftar saatleri

İftar saatleri ve sahur vakti Ramazan İmsakiyesi 2022 takvimi ile netlik kazandı. On bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar il il imsakiye takvimi kapsamında yaşadıkları iller için iftar saati ve sahur vaktini öğrenmek istiyor. Bu kapsamda; "Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul iftar vakti saat kaçta?" sorusuna yanıt aranırken Ramazan İmsakiyesi ile il il iftar saatleri açıklandı.

İmsakiye 2022 İftar Vakti ve Sahur Vakti - İftar Saatleri

Ramazan İmsakiyesi ile iftar saat kaçta ve sahur vakti ne zaman gibi sorularına yanıt bulabilirsiniz. Diyanet'in yayınladığı 30 günlük takvime göre il il iftar saatleri ve sahur saati belli oldu.

İşte, iftar saatleri ve sahur vakitleri;

İmsakiye 2022 ile iftar saati ve sahur vakti! Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul iftar vakti saat kaçta? Ramazan İmsakiyesi ile il il iftar saatleri

Ramazan İmsakiyesi 2022 - İftar Saatleri

Ramazan ayında 30 gün boyunca iftar vakti ve sahur vakti için İmsakiye 2022 sayfamızı takip edebilirsiniz. >> İftar Vakti << linkine tıklayarak yaşadığınız ilin akşam ezanı saatine ulaşabilirsiniz. >> Sahur Vakti << linkine tıklayarak ise sahur saati öğrenebilirsiniz.

(Sayfayı Aşağıya Sürükleyerek Tüm İller İçin İftar Vakti ve Sahur Saatlerini Görebilirsiniz)

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İmsakiye 2022 ile iftar saati ve sahur vakti! Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul iftar vakti saat kaçta? Ramazan İmsakiyesi ile il il iftar saatleri

İstanbul İmsakiye 2022 - İftar Vakti Ve Sahur Saati

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 05:04

İftar Vakti: 19:40

7 Nisan Perşembe

Sahur Vakti: 05:02

İftar Vakti: 19:41

8 Nisan Cuma

Sahur Vakti: 05:00

İftar Vakti: 19:43

9 Nisan Cumartesi

Sahur Vakti: 04:59

İftar Vakti: 19:44

İmsakiye 2022 ile iftar saati ve sahur vakti! Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul iftar vakti saat kaçta? Ramazan İmsakiyesi ile il il iftar saatleri

İstanbul Teravih Namazı Saatleri

İstanbul'da 6 Nisan Çarşamba günü teravih namazı 21.03'de kılınacak.

İstanbul'da 7 Nisan Perşembe günü teravih namazı 21.05'de kılınacak.

İstanbul'da 8 Nisan Cuma günü teravih namazı 21.06'da kılınacak.

İmsakiye 2022 ile iftar saati ve sahur vakti! Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul iftar vakti saat kaçta? Ramazan İmsakiyesi ile il il iftar saatleri

ANKARA İMSAKİYE

6 Nisan 2022 Çarşamba 04:51 06:18 12:56 16:33 19:24 20:45
7 Nisan 2022 Perşembe 04:50 06:17 12:56 16:33 19:25 20:46
8 Nisan 2022 Cuma 04:48 06:15 12:56 16:33 19:26 20:48
9 Nisan 2022 Cumartesi 04:46 06:14 12:55 16:34 19:27 20:49
10 Nisan 2022 Pazar 04:44 06:12 12:55 16:34 19:28 20:50

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