İmsakiye 2022 ile iftar saati ve sahur vakti! Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul iftar vakti saat kaçta? Ramazan İmsakiyesi ile il il iftar saatleri

İftar saatleri ve sahur vakti Ramazan İmsakiyesi 2022 takvimi ile netlik kazandı. On bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar il il imsakiye takvimi kapsamında yaşadıkları iller için iftar saati ve sahur vaktini öğrenmek istiyor. Bu kapsamda; "Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul iftar vakti saat kaçta?" sorusuna yanıt aranırken Ramazan İmsakiyesi ile il il iftar saatleri açıklandı.

İmsakiye 2022 İftar Vakti ve Sahur Vakti - İftar Saatleri

Ramazan İmsakiyesi ile iftar saat kaçta ve sahur vakti ne zaman gibi sorularına yanıt bulabilirsiniz. Diyanet'in yayınladığı 30 günlük takvime göre il il iftar saatleri ve sahur saati belli oldu.

İşte, iftar saatleri ve sahur vakitleri;