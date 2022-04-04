İmsakiye 2022 ile iftar saatleri! 4 Nisan İstanbul iftar vakti, Ankara, İzmir iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

İmsakiye 2022 ile yayınlanan iftar saatleri, sahura kalkarak niyet eden vatandaşların aklındaki en önemli konu oluyor. Farz olan oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler iftar saati kaçta sorusuna cevap arıyor. İstanbul iftar vakti başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya iftar vakti ve il il Ramazan İmsakiyesi ile iftar saatleri bu başlık altında yer alıyor. Diyanet'in İmsakiye 2022 takvimine göre İstanbul'da iftar vakti saat kaçta, iftar ne zaman ve ne kadar kaldı? İşte, il il iftar saatleri, sahur vakti ve imsak vakitleri!