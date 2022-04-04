İmsakiye 2022 ile iftar saatleri! 4 Nisan İstanbul iftar vakti, Ankara, İzmir iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

İftar saatleri için geri sayım başladı. Oruç tutanların aklında iftar saati kaçta sorusu yer alırken, İmsakiye 2022 takvimi üzerinden iftar, sahur ve imsak vakitleri bilgileri daha önce belli olmuştu. İstanbul iftar vakti başta olmak üzere il il iftar saatleri sabah.com.tr'nin İmsakiye 2022 sayfasında yer alıyor. Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya iftar saati kaçta, iftar ne zaman ve ne kadar kaldı? İşte, sahur vakti, iftar saati ve imsak vakitleri…

İftar Saatleri 2022 - Ramazan İmsakiye ile İftar Vakti Ve Sahur Vakti

Ramazan İmsakiyesi ile iftar saat kaçta ve sahur vakti ne zaman gibi sorularına yanıt bulabilirsiniz. Diyanet'in yayınladığı 30 günlük takvime göre il il iftar saatleri ve sahur saati belli oldu.

İşte, iftar saatleri ve sahur vakti;