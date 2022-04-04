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Haberler Yaşam İmsakiye 2022 ile iftar saatleri! 4 Nisan İstanbul iftar vakti, Ankara, İzmir iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri
Giriş Tarihi: 04.04.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 16:43

İmsakiye 2022 ile iftar saatleri! 4 Nisan İstanbul iftar vakti, Ankara, İzmir iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

İmsakiye 2022 ile yayınlanan iftar saatleri, sahura kalkarak niyet eden vatandaşların aklındaki en önemli konu oluyor. Farz olan oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler iftar saati kaçta sorusuna cevap arıyor. İstanbul iftar vakti başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya iftar vakti ve il il Ramazan İmsakiyesi ile iftar saatleri bu başlık altında yer alıyor. Diyanet'in İmsakiye 2022 takvimine göre İstanbul'da iftar vakti saat kaçta, iftar ne zaman ve ne kadar kaldı? İşte, il il iftar saatleri, sahur vakti ve imsak vakitleri!

İmsakiye 2022 ile iftar saatleri! 4 Nisan İstanbul iftar vakti, Ankara, İzmir iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

İftar saatleri için geri sayım başladı. Oruç tutanların aklında iftar saati kaçta sorusu yer alırken, İmsakiye 2022 takvimi üzerinden iftar, sahur ve imsak vakitleri bilgileri daha önce belli olmuştu. İstanbul iftar vakti başta olmak üzere il il iftar saatleri sabah.com.tr'nin İmsakiye 2022 sayfasında yer alıyor. Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya iftar saati kaçta, iftar ne zaman ve ne kadar kaldı? İşte, sahur vakti, iftar saati ve imsak vakitleri…

İftar Saatleri 2022 - Ramazan İmsakiye ile İftar Vakti Ve Sahur Vakti

Ramazan İmsakiyesi ile iftar saat kaçta ve sahur vakti ne zaman gibi sorularına yanıt bulabilirsiniz. Diyanet'in yayınladığı 30 günlük takvime göre il il iftar saatleri ve sahur saati belli oldu.

İşte, iftar saatleri ve sahur vakti;

İmsakiye 2022 ile iftar saatleri! 4 Nisan İstanbul iftar vakti, Ankara, İzmir iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Ramazan İmsakiyesi 2022 - İftar Saatleri

Ramazan ayında 30 gün boyunca iftar vakti ve sahur vakti için İmsakiye 2022 sayfamızı takip edebilirsiniz. >> İftar Vakti << linkine tıklayarak yaşadığınız ilin akşam ezanı saatine ulaşabilirsiniz. >> Sahur Vakti << linkine tıklayarak ise sahur saati öğrenebilirsiniz.

(Sayfayı Aşağıya Sürükleyerek Tüm İller İçin İftar Vakti ve Sahur Saatlerini Görebilirsiniz)

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İmsakiye 2022 ile iftar saatleri! 4 Nisan İstanbul iftar vakti, Ankara, İzmir iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

İzmir İftar Ve Sahur Vakti

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 05:23

İftar Vakti: 19:43

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 05:21

İftar Vakti: 19:44

İmsakiye 2022 ile iftar saatleri! 4 Nisan İstanbul iftar vakti, Ankara, İzmir iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Ankara İftar Ve Sahur Vakti

3 Nisan Pazar

Sahur Vakti: 04:57

İftar Vakti: 19:21

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 04:55

İftar Vakti: 19:22

İmsakiye 2022 ile iftar saatleri! 4 Nisan İstanbul iftar vakti, Ankara, İzmir iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Bursa İftar Ve Sahur Vakti

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 05:12

İftar Vakti: 19:36

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 05:10

İftar Vakti: 19:37

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