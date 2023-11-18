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Haberler Yaşam İnanılmaz Örümcek Adam konusu ve oyuncuları: Bu akşam Kanal D’de! İnanılmaz Örümcek Adam oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 18.11.2023 17:05 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 17:05

İnanılmaz Örümcek Adam konusu ve oyuncuları: Bu akşam Kanal D’de! İnanılmaz Örümcek Adam oyuncuları kimler?

İnanılmaz Örümcek Adam 18 Kasım 2023 saat 20.00'de Kanal D ekranlarındaki yerini alacak. 2012 tarihli yapım serinin filmi olarak dikkatleri çekerken, yönetmen koltuğunda Marc Webb yer alıyor. İşte İnanılmaz Örümcek Adam konusu ve oyuncuları

İnanılmaz Örümcek Adam konusu ve oyuncuları: Bu akşam Kanal D’de! İnanılmaz Örümcek Adam oyuncuları kimler?

En sevilen çizgi roman karakterleri arasında yer alan, sayısı yeniden çevirime sahip Örümcek Adam'ın 2010'lu yılların başındaki yeni serisinin ilk filmi İnanılmaz Örümcek Adam, bu akşam Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor.

İnanılmaz Örümcek Adam konusu ve oyuncuları: Bu akşam Kanal D’de! İnanılmaz Örümcek Adam oyuncuları kimler?

İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM FİLMİ KONUSU

Peter Parker gerçek ailesi tarafından terk edilmiş dayısı ve yengesinin büyüttüğü dahası sosyal hayatta zayıf karakterli, lise çağında bir gençtir. Her ergenin yaşadığı "Ben kimim? Nereye aidim?" sorularını daha derin sormaktadır. Bir yandan da Gwen Stacy'ye körkütük âşıktır. Bir gün babasına ait bir çanta bulan Parker, anne ve babasının ortadan kaybolmasının ardındaki sırları çözmeye karar verir. Karşısına Oscorp şirketi ve babasının eski ortağı olan Dr. Curt Connor'ın laboratuarı çıkar.

Artık Peter Parker için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır...

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İnanılmaz Örümcek Adam konusu ve oyuncuları: Bu akşam Kanal D’de! İnanılmaz Örümcek Adam oyuncuları kimler?

İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı: 2012

Yönetmen: Marc Webb

Türü: Aksiyon / Macera / Fantastik

Oyuncular: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Martin Sheen

İnanılmaz Örümcek Adam konusu ve oyuncuları: Bu akşam Kanal D’de! İnanılmaz Örümcek Adam oyuncuları kimler?
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