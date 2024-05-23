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Haberler Yaşam İNCİ TANELERİ 16. BÖLÜM İZLE || Kanal D ile İnci Taneleri son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 23.05.2024 19:56 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 19:56

İNCİ TANELERİ 16. BÖLÜM İZLE || Kanal D ile İnci Taneleri son bölüm izle!

İnci Taneleri yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Kanal D'de Perşembe günleri yayına gelen dizinin fragmanının yayınlanmasıyla 16. bölümde neler olacak merakla bekleniyor. Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem Yücedağ'ın hayata tutunma hikayesini konu alan dizinin yeni bölümü izleyenler tarafından araştırılıyor. Dizinin yeni bölümünde bu hafta Cihan, babası ile ablasının tam ortasında, hangi tarafı seçeceğini bilemez haldedir. İşte, İnci Taneleri 16. Bölüm izle!

İNCİ TANELERİ 16. BÖLÜM İZLE || Kanal D ile İnci Taneleri son bölüm izle!

Yılmaz Erdoğan, Hazer Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümü merakla bekleniyordu.Piraye, Cenk'le olan ilişkisini bitirip Azem'e yeni bir adım atmayı düşünürken hayatının en büyük şoklarından birini yaşayacaktır. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, İnci Taneleri 16. bölüm izle!

İNCİ TANELERİ 16. BÖLÜM İZLE || Kanal D ile İnci Taneleri son bölüm izle!

İNCİ TANELERİ 16. BÖLÜM İZLE

İnci Taneleri 16. bölüm Perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de yayınlanıyor!

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İNCİ TANELERİ 16. BÖLÜM İZLE || Kanal D ile İnci Taneleri son bölüm izle!

Yeni bölümü aşağıda yer alan linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.kanald.com.tr/inci-taneleri/bolumler

https://www.youtube.com/@incitaneleribkm

İNCİ TANELERİ 16. BÖLÜM İZLE || Kanal D ile İnci Taneleri son bölüm izle!

İNCİ TANELERİ 16. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, BKM imzalı dizisi "Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri" perşembe akşamı yeni bölümü ile ekrana geliyor. Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem Yücedağ'ın hayata tutunma hikayesini konu alan dizinin yeni bölümünün özeti şöyle;

İNCİ TANELERİ 16. BÖLÜM İZLE || Kanal D ile İnci Taneleri son bölüm izle!

Nehir, Azem'in kendisine ulaşmasını engellemek için elinden geleni yapar. Azem sonunda bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Cihan, babası ile ablasının tam ortasında, hangi tarafı seçeceğini bilemez haldedir. Üstelik Rezzan ile başlarının belaya girmesi de an meselesidir. Dilber, hayatına bir karabasan gibi çöken Zahir'den tamamen kurtulmak için gözünü iyice karartır. Piraye, Cenk'le olan ilişkisini bitirip Azem'e yeni bir adım atmayı düşünürken hayatının en büyük şoklarından birini yaşayacaktır.

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