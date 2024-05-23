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İNCİ TANELERİ 16. BÖLÜM İZLE || Kanal D ile İnci Taneleri son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 23.05.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
19:56
İNCİ TANELERİ 16. BÖLÜM İZLE || Kanal D ile İnci Taneleri son bölüm izle!
İnci Taneleri yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Kanal D'de Perşembe günleri yayına gelen dizinin fragmanının yayınlanmasıyla 16. bölümde neler olacak merakla bekleniyor. Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem Yücedağ'ın hayata tutunma hikayesini konu alan dizinin yeni bölümü izleyenler tarafından araştırılıyor. Dizinin yeni bölümünde bu hafta Cihan, babası ile ablasının tam ortasında, hangi tarafı seçeceğini bilemez haldedir. İşte, İnci Taneleri 16. Bölüm izle!