İNCİ TANELERİ 16. BÖLÜM İZLE || Kanal D ile İnci Taneleri son bölüm izle!

Nehir, Azem'in kendisine ulaşmasını engellemek için elinden geleni yapar. Azem sonunda bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Cihan, babası ile ablasının tam ortasında, hangi tarafı seçeceğini bilemez haldedir. Üstelik Rezzan ile başlarının belaya girmesi de an meselesidir. Dilber, hayatına bir karabasan gibi çöken Zahir'den tamamen kurtulmak için gözünü iyice karartır. Piraye, Cenk'le olan ilişkisini bitirip Azem'e yeni bir adım atmayı düşünürken hayatının en büyük şoklarından birini yaşayacaktır.