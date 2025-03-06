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Haberler Yaşam İNCİ TANELERİ 31. BÖLÜM İZLE: Kanal D dizi ekranı ile İnci Taneleri yeni bölüm izle!
Giriş Tarihi: 06.03.2025 18:43 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 18:43

İNCİ TANELERİ 31. BÖLÜM İZLE: Kanal D dizi ekranı ile İnci Taneleri yeni bölüm izle!

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri 35. bölümü ile ekrana geliyor. 6 Mart 2025 tarihli bu haftaki bölümde,Nehir ile Cihan annelerinin ölümüne sebep olan 'kardeşleri' ile yüzleşmeden hayatlarına devam edemezler. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın kadrosunda yer aldığı dizide heyecan giderek artıyor. İnci Taneleri 35. bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ile araştırılıyor. İşte, İnci Taneleri son bölüm izle linki.

İNCİ TANELERİ 31. BÖLÜM İZLE: Kanal D dizi ekranı ile İnci Taneleri yeni bölüm izle!

İnci Taneleri 35. bölümü ile ekrana geliyor. Perşembe akşamları seyircilerle buluşan dizi Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem Yücedağ'ın hayata tutunma hikayesini konu alıyor. Bu haftaki yeni bölümünde Nehir ile Cihan annelerinin ölümüne sebep olan 'kardeşleri' ile yüzleşmeden hayatlarına devam edemezler. Bu konuda Nergis'ten yardım isterler. Nergis bu sayede Azem'i ilk defa tüm ailesiyle aynı masaya oturtur. İşte, Kanal D ekranı ile İnci Taneleri 35. bölüm izle linki.

İNCİ TANELERİ 31. BÖLÜM İZLE: Kanal D dizi ekranı ile İnci Taneleri yeni bölüm izle!

İNCİ TANELERİ 35. BÖLÜM İZLE

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/inci-taneleri/bolumler

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İNCİ TANELERİ 31. BÖLÜM İZLE: Kanal D dizi ekranı ile İnci Taneleri yeni bölüm izle!

İNCİ TANELERİ 35. BÖLÜM KONUSU

Nehir ile Cihan annelerinin ölümüne sebep olan 'kardeşleri' ile yüzleşmeden hayatlarına devam edemezler. Bu konuda Nergis'ten yardım isterler. Nergis bu sayede Azem'i ilk defa tüm ailesiyle aynı masaya oturtur. Azem, Cihan ve Nehir'e bir söz verir söz konusu çocukla önce kendisi yüzleşecektir.

İNCİ TANELERİ 31. BÖLÜM İZLE: Kanal D dizi ekranı ile İnci Taneleri yeni bölüm izle!

Günlük hayatın karmaşası akarken Cihan ve Nehir'in ilişkileri bozulmuş, Piraye kafa karışıklığı son bulsun diye sonunda bir tercih yapmış, Dilber ise uzun zamandır beklediği müjdeye kavuşmuştur. Azem ise ısrarla aradığı adrese sonunda ulaşır. Geçmişin en karanlık kapısını aralarken başka bir bilinmeze de girmeye hazırlanıyordur.

İNCİ TANELERİ 31. BÖLÜM İZLE: Kanal D dizi ekranı ile İnci Taneleri yeni bölüm izle!
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