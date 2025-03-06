İNCİ TANELERİ 31. BÖLÜM İZLE: Kanal D dizi ekranı ile İnci Taneleri yeni bölüm izle!

İnci Taneleri 35. bölümü ile ekrana geliyor. Perşembe akşamları seyircilerle buluşan dizi Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem Yücedağ'ın hayata tutunma hikayesini konu alıyor. Bu haftaki yeni bölümünde Nehir ile Cihan annelerinin ölümüne sebep olan 'kardeşleri' ile yüzleşmeden hayatlarına devam edemezler. Bu konuda Nergis'ten yardım isterler. Nergis bu sayede Azem'i ilk defa tüm ailesiyle aynı masaya oturtur. İşte, Kanal D ekranı ile İnci Taneleri 35. bölüm izle linki.