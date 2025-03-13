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Haberler Yaşam İnci Taneleri 36. Bölüm izle! İnci Taneleri son bölüm izle Kanal D!
Giriş Tarihi: 13.03.2025 17:06 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 17:06

İnci Taneleri 36. Bölüm izle! İnci Taneleri son bölüm izle Kanal D!

İnci Taneleri yeni bölüm için gözler Kanal D ekranlarına çevrildi. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Aka gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımın 36. bölümünde Azem, Ferda'yı bulmak için ona verilen adrese gider ama Ferda'yı bulamaz. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, İnci Taneleri son bölüm izle Kanal D dizi ekranında!

İnci Taneleri 36. Bölüm izle! İnci Taneleri son bölüm izle Kanal D!

TV ekranlarında 13 Mart 2025 Perşembe akşamı ekrana gelecek olan İnci Taneleri için gözler Kanal D dizi izle ekranına çevrildi. Sevilen yapımın geçen hafta yayımlanan bölümünden sonra dizinin hayranları yeni bölüme odaklandı. İşte, İnci Taneleri 36. Bölüm izle linki ve detayları…

İnci Taneleri 36. Bölüm izle! İnci Taneleri son bölüm izle Kanal D!

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜM İZLE!

"İnci Taneleri" yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

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İnci Taneleri 36. Bölüm izle! İnci Taneleri son bölüm izle Kanal D!

Dizinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/inci-taneleri/bolumler

İnci Taneleri 36. Bölüm izle! İnci Taneleri son bölüm izle Kanal D!

İNCİ TANELERİ 36. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, BKM imzalı dizisi "İnci Taneleri" perşembe akşamı yeni bölümü ile ekrana geliyor. Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem Yücedağ'ın hayata tutunma hikayesini konu alan dizinin yeni bölümünün özeti şöyle;

İnci Taneleri 36. Bölüm izle! İnci Taneleri son bölüm izle Kanal D!

Azem, Ferda'yı bulmak için ona verilen adrese gider ama Ferda'yı bulamaz. Ferda ile karşı karşıya gelmek onun ihtiyacı her neyse çözmek için yardımcı olmak ister. Cihan ve arkadaşları Reyyaz'la ateşkes yaparak yönetimini aldıkları fabrikaya gittiklerinde onları hiç ummadıkları bir sürpriz karşılar. Salacaklar ile Azem'lerin hayatı yine ve hiç olmadığı kadar tehlikeli bir kesişmenin eşiğindedir.