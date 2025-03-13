İnci Taneleri 36. Bölüm izle! İnci Taneleri son bölüm izle Kanal D!

Azem, Ferda'yı bulmak için ona verilen adrese gider ama Ferda'yı bulamaz. Ferda ile karşı karşıya gelmek onun ihtiyacı her neyse çözmek için yardımcı olmak ister. Cihan ve arkadaşları Reyyaz'la ateşkes yaparak yönetimini aldıkları fabrikaya gittiklerinde onları hiç ummadıkları bir sürpriz karşılar. Salacaklar ile Azem'lerin hayatı yine ve hiç olmadığı kadar tehlikeli bir kesişmenin eşiğindedir.