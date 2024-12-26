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Haberler Yaşam İnci Taneleri Ayşe kimdir? Oyuncu kadrosuna yeni isim! İnci Taneleri kim öldü?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 22:25 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 22:30

İnci Taneleri Ayşe kimdir? Oyuncu kadrosuna yeni isim! İnci Taneleri kim öldü?

Yılmaz Erdoğan'ın imzasını taşıyan İnci Taneleri Ayşe karakteri ile konuşulmaya başladı. Yeni bölümde yüzü gösterilmeden Azem'i aradığı belirtilen karakterin hikayesi dikkat çekecek. Öte yandan cenaze sahnesi ile başlayan 28. bölüm ile İnci Taneleri kim öldü sorusu da yanıt arıyor. Oyuncu kadrosundaki değişiklikler izleyenlerin gündemindeki yerini aldı. Peki; İnci Taneleri Ayşe kimdir?

İnci Taneleri Ayşe kimdir? Oyuncu kadrosuna yeni isim! İnci Taneleri kim öldü?

Kanal D'de her perşembe yayımlanan dizinin cenaze sahnesiyle birlikte İnci Taneleri kim öldü sorusu gündeme geldi. Öte yandan oyunculara gelecek yeni kan ile birlikte dengelerin de değişmesi bekleniyor. Peki; İnci Taneleri Ayşe kimdir?

İnci Taneleri Ayşe kimdir? Oyuncu kadrosuna yeni isim! İnci Taneleri kim öldü?

İNCİ TANELERİ KİM ÖLDÜ?

İnci Taneleri 28. bölüm cenaze sahnesi ile başladı. Özellikle Cihan ve arkadaşlarının duygusal sahnesi Suat'ın cenazesi için gerçekleşti.

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İnci Taneleri Ayşe kimdir? Oyuncu kadrosuna yeni isim! İnci Taneleri kim öldü?

İNCİ TANELERİ AYŞE KİMDİR?

Suat'ın ölümüyle birlikte dizinin yeni bölümde gizemli bir kadın karakter ortaya çıkıyor.

İnci Taneleri Ayşe kimdir? Oyuncu kadrosuna yeni isim! İnci Taneleri kim öldü?

Fragmanda bulanık olarak gösterilen kadın karakterin Azem'i cezaevinden sordurduğu bilgisi yer alıyor.

Azem gizemli kadına Ayşe diye sesleniyor.

İnci Taneleri Ayşe kimdir? Oyuncu kadrosuna yeni isim! İnci Taneleri kim öldü?

İnci Taneleri Ayşe karakteri için tahminler bölümle birlikte netleşecek.

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