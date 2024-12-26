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İnci Taneleri Ayşe kimdir? Oyuncu kadrosuna yeni isim! İnci Taneleri kim öldü?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 22:25
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
22:30
Yılmaz Erdoğan'ın imzasını taşıyan İnci Taneleri Ayşe karakteri ile konuşulmaya başladı. Yeni bölümde yüzü gösterilmeden Azem'i aradığı belirtilen karakterin hikayesi dikkat çekecek. Öte yandan cenaze sahnesi ile başlayan 28. bölüm ile İnci Taneleri kim öldü sorusu da yanıt arıyor. Oyuncu kadrosundaki değişiklikler izleyenlerin gündemindeki yerini aldı. Peki; İnci Taneleri Ayşe kimdir?