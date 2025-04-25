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İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Kanal D İnci Taneleri 42. bölüm fragmanı ile gelecek hafta yaşanacaklar
Giriş Tarihi: 25.04.2025 05:52
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
05:52
İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Kanal D İnci Taneleri 42. bölüm fragmanı ile gelecek hafta yaşanacaklar
Kanal D'nin popüler dizisi İnci Taneleri, 42. bölüm fragmanıyla izleyicilerin ilgisini yeniden topladı. Her perşembe akşamı ekrana gelen dizide, Azem'in zorlu hayat mücadelesi devam ediyor. Son bölümün ardından, gözler yeni bölümün fragmanına çevrildi. Dizi takipçileri, fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığını merakla araştırıyor. Peki, İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?