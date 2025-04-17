İNCİ TANELERİ FRAGMAN: İnci Taneleri 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta hangi sürpriz gelişmeler yaşanacak?

Piraye, Ayça ile babasının arasındaki ilişkiyi düzeltmeye ikna olmuşken yaşadığı hayal kırıklığı ile bu yolun aslında en başından kapalı olduğuyla yeniden yüzleşir. Azem bir yandan yaşamın engelleri ile mücadele ederken diğer yandan da romanını yazmaya devam ediyordur.