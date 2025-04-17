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İNCİ TANELERİ FRAGMAN: İnci Taneleri 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta hangi sürpriz gelişmeler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 17.04.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
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İNCİ TANELERİ FRAGMAN: İnci Taneleri 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta hangi sürpriz gelişmeler yaşanacak?
Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri 41. bölüm fragmanı ile izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Her hafta perşembe akşamları yayınlanan dizide Azem'in zorlu yaşam mücadelesi ekranlara gelmeye devam ediyor. Son bölümün ardından gözler, dizinin yeni bölüm tanıtımına çevrildi. Dizi tutkunları fragman videosu için araştırmalarına hz kazandırdı. Peki; İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı, gelecek hafta neler olacak?