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BÜYÜK İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 21-24 MAYIS: “Elektrikli bisiklet ve çeyiz ürünleri fırsatı” Raflar fırsatlarla dolu
Giriş Tarihi: 20.05.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
16:42
BÜYÜK İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 21-24 MAYIS: “Elektrikli bisiklet ve çeyiz ürünleri fırsatı” Raflar fırsatlarla dolu
BİM aktüel katalog yayında. 21- 24 Mayıs tarihlerinde Salı ve Cuma indirimleri BİM zincir marketlerinde birbirinden ilgi çekici ürünle büyük fırsatlar mağazalarda yer alacak. Kataloğun bu haftaki yıldızı "elektrikli bisiklet, tencere setleri ve çeyiz ürünleri" oldu. Özellikle evlenecek olanlar, çeyiz alışverişi yapanlar ve evini yenileyecek olanlar için büyük indirimler katalogda. Bu haftanın kataloğunda birçok beyaz eşya arasında indirimli fiyatlarla buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi ürünler indirimli bir şekilde mağazalarda. İşte, 21-24 Mayıs 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi