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Haberler Yaşam BÜYÜK İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 21-24 MAYIS: “Elektrikli bisiklet ve çeyiz ürünleri fırsatı” Raflar fırsatlarla dolu
Giriş Tarihi: 20.05.2024 16:42 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 16:42

BÜYÜK İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 21-24 MAYIS: “Elektrikli bisiklet ve çeyiz ürünleri fırsatı” Raflar fırsatlarla dolu

BİM aktüel katalog yayında. 21- 24 Mayıs tarihlerinde Salı ve Cuma indirimleri BİM zincir marketlerinde birbirinden ilgi çekici ürünle büyük fırsatlar mağazalarda yer alacak. Kataloğun bu haftaki yıldızı "elektrikli bisiklet, tencere setleri ve çeyiz ürünleri" oldu. Özellikle evlenecek olanlar, çeyiz alışverişi yapanlar ve evini yenileyecek olanlar için büyük indirimler katalogda. Bu haftanın kataloğunda birçok beyaz eşya arasında indirimli fiyatlarla buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi ürünler indirimli bir şekilde mağazalarda. İşte, 21-24 Mayıs 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi

BÜYÜK İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 21-24 MAYIS: “Elektrikli bisiklet ve çeyiz ürünleri fırsatı” Raflar fırsatlarla dolu

BİM katalog Salı- Cuma indirimleri listelendi. 23-26 Mayıs 2024 Salı ve Cuma günleri onlarca ürün indirimli fiyat ile alışveriş severlerle buluşacak. Elektroniklerden, kozmetiğe, mutfak araç gereçlerine birçok seçenek BİM indirimlerinde. İşte sayfa sayfa BİM aktüel kataloğu

BÜYÜK İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 21-24 MAYIS: “Elektrikli bisiklet ve çeyiz ürünleri fırsatı” Raflar fırsatlarla dolu

Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 430 BZNF (8.499 TL)
Keysmart Buzdolabı Key 330 BZST (6.699 TL)
Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 250 NF (7.999 TL)
Keysmart 8 Kg Çamaşır Makinesi KEY 8002 cm (5.999 TL)

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BÜYÜK İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 21-24 MAYIS: “Elektrikli bisiklet ve çeyiz ürünleri fırsatı” Raflar fırsatlarla dolu

Kumtel Turbo Çift Cam Ankastre Set Siyah (4.499 TL)
Kumtel Turbo Çift Cam Ankastre Set Beyaz (4.799 TL)
Dijitsu 43 İnç Android Tv (4.199 TL)
House Pratik Kapı Altı Alarmı (79 TL)
Kumtel Sürgülü Aspiratör (549 TL)

Polosmart Kablolu Kulak İçi Kulaklık (39 TL)

BÜYÜK İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 21-24 MAYIS: “Elektrikli bisiklet ve çeyiz ürünleri fırsatı” Raflar fırsatlarla dolu

Mega Kutulu Hurç (65 TL)
Şişme Havuz 581 L (199 TL)

Şişme Havuz 330 L (179 TL)

Deniz Yeleği (62.50 TL)

El Pompası (69 TL)

Voit 191 Aynalı Yüzücü Gözlüğü (109 TL)

Dynamic Badminton Set (79 TL)

BÜYÜK İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 21-24 MAYIS: “Elektrikli bisiklet ve çeyiz ürünleri fırsatı” Raflar fırsatlarla dolu

Yedekli Tuvalet Kağıtlıklı Çöp Kovası ve Fırça Seti (269 TL)

Çelik Tava (119 TL)

Kızartma Tenceresi (129 TL)

Chef's Sahan (79 TL)

Chef's Krep Tavası (75 TL)

Metal Patates Soğan Kovası (89 TL)

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