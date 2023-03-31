Haberler Yaşam İnstagram sayfa şu anda kullanılamıyor hatası nedir, düzeldi mi? İnstagram çöktü mü?

Giriş Tarihi: 31.03.2023 17:06 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 17:07

Sosyal medya uygulaması İnstagramda sayfa şu anda kullanılamıyor hatası yaşanıyor. Hesabına girmeye çalışanlar hatanın düzelip düzelmediğini merak ederken İnstagram çöktü mü? Instagram sayfa şu anda kullanılamıyor hatası nedir, ne zaman düzelecek sorusuna yanıt arıyor. Kullanıcılar problemin neyden kaynaklandığını merak ederken şikâyetlerini diğer sosyal medya mecraları üzerinden yaşadıkları problemi anlatmaya çalışıyor. Peki İnstagram sayfa şu anda kullanılamıyor hatası düzeldi mi, sorun ne zaman düzelecek, İnstagram çöktü mü? İşte konuyla ilgili detaylar…