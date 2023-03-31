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Haberler Yaşam İnstagram sayfa şu anda kullanılamıyor hatası nedir, düzeldi mi? İnstagram çöktü mü?
Giriş Tarihi: 31.03.2023 17:06 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 17:07

İnstagram sayfa şu anda kullanılamıyor hatası nedir, düzeldi mi? İnstagram çöktü mü?

Sosyal medya uygulaması İnstagramda sayfa şu anda kullanılamıyor hatası yaşanıyor. Hesabına girmeye çalışanlar hatanın düzelip düzelmediğini merak ederken İnstagram çöktü mü? Instagram sayfa şu anda kullanılamıyor hatası nedir, ne zaman düzelecek sorusuna yanıt arıyor. Kullanıcılar problemin neyden kaynaklandığını merak ederken şikâyetlerini diğer sosyal medya mecraları üzerinden yaşadıkları problemi anlatmaya çalışıyor. Peki İnstagram sayfa şu anda kullanılamıyor hatası düzeldi mi, sorun ne zaman düzelecek, İnstagram çöktü mü? İşte konuyla ilgili detaylar…

İnstagram sayfa şu anda kullanılamıyor hatası nedir, düzeldi mi? İnstagram çöktü mü?

Günümüzde en çok kullanılan İnstagram'da sayfa şu anda kullanılamıyor hatası ile karşı karşıya karşı karşıya kalınıyor. 31 Mart Cuma günü akşam saatlerinde Instgram hesabında sayfa kullanılamıyor hatası nedeniyle problem yaşanıyor. Instagram'da yaşanan problemler Twitter'da kullanıcılar tarafından dile getirilirken, downdetector sitesindeki istatistiklere yansıdı. Peki İnstagram sayfa şu anda kullanılamıyor hatası nedir, düzeldi mi? İnstagram çöktü mü?

İnstagram sayfa şu anda kullanılamıyor hatası nedir, düzeldi mi? İnstagram çöktü mü?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'da bazı problemler yaşanıyor.31 Mart Cuma Instagram'da yaşanan problemler hem Twitter'da kullanıcılar tarafından dile getirilirken hem de downdetector sitesindeki istatistiklere yansıdı. Henüz konuyla alakalı açıklama gelmedi.

INSTAGRAM SAYFA ŞU ANDA KULLANILAMIYOR HATASI NEDİR, NEDEN OLUR?

Sevilen sosyal medya ağı Instagram'da 31 Mart'ta "Sayfa şu anda kullanılamıyor" hatası çıkmaya başladı.

Kullanıcılar problemin neyden kaynaklandığını merak ederken şikâyetlerini diğer sosyal medya mecraları üzerinden dile getirmeye başladı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

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İnstagram sayfa şu anda kullanılamıyor hatası nedir, düzeldi mi? İnstagram çöktü mü?
İnstagram sayfa şu anda kullanılamıyor hatası nedir, düzeldi mi? İnstagram çöktü mü?
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