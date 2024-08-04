Giriş Tarihi: 04.08.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
15:43
INSTAGRAM SON DAKİKA HABERLERİ: BTK ile Instagram erişim engeli ne zaman kaldırılacak, ne kadar sürecek?
Türkiye'de milyonlarca kullanıcıya sahip olan sosyal medya uygulaması Instagram'a 2 Ağustos 2024 itibarıyla erişim engeli getirildi. Fotoğraf ve video paylaşma uygulamasına gelen erişim yasağıyla birlikte Instagram son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) erişim yasağıyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Dün sabah saatlerinden beri kullanılamayan uygulama için 'Instagram ne zaman açılacak, erişim engeli ne zaman kalkacak?' sorularına yanıt aranıyor. Kullanıcılar mobil uygulama için yapılan açıklamaları araştırmaya başladı. Peki, Instagram ne zaman açılacak, Instagram erişim engeli ne zaman kalkacak, bugün açılır mı?