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girişimi FSM trafiğini kilitledi

İstanbul trafiğindeki Cuma yoğunluğu, 'nde bir kişinin girişimi sebebiyle adeta durdu. Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte büyük bir yoğunluğu yaşanıyor.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 08.02.2019 17:30 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 17:32
İntihar girişimi FSM trafiğini kilitledi

(FSM) Avrupa yakasından Anadolu yakası istikametinde saat 15.30 sıralarında ismi henüz belirlenemeyen bir kişi köprü korkuluklarına tırmandı.

İntihar girişimi FSM trafiğini kilitledi

Sürücüler teşebbüsünde bulunan kişiyi görüp durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

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İntihar girişimi FSM trafiğini kilitledi

Olay yerine gelen müzakereci polis girişimde bulunan kişiyi ikna etmeye çalışıyor.

İntihar girişimi FSM trafiğini kilitledi

girişimi nedeniyle Avrupa'dan Anadolu yakasına geçmek isteyen sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu.

İntihar girişimi FSM trafiğini kilitledi

Cuma gününün de etkisi ile Anadolu yakasına geçişlerde durma noktasına geldi.

İntihar girişimi FSM trafiğini kilitledi

Denizden de sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve deniz polisi önlem aldı.

İntihar girişimi FSM trafiğini kilitledi
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