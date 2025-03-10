İOKBS BAŞVURU TAKVİMİ 2025: MEB duyurdu! Bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve başarılı öğrencilere burs imkânı sunan İOKBS için geri sayım başladı. Başvuru yapan öğrenciler ve velileri, sınav tarihini ve süreçle ilgili detayları araştırıyor. Peki, bursluluk sınavı ne zaman,sınav giriş belgesi yayımlandı mı?