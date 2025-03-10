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İOKBS BAŞVURU TAKVİMİ 2025: MEB duyurdu! Bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
14:45
İOKBS BAŞVURU TAKVİMİ 2025: MEB duyurdu! Bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvuru sürecinin ardından tarihiyle öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Her yıl düzenlenen sınavın ayrıntıları, 2025 yılı kılavuzuyla kesinlik kazandı. Resmi ve özel okullarda eğitim gören 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf seviyesindeki adaylara yönelik gerçekleştirilecek sınav için hazırlık süreci devam ediyor. Peki, İOKBS ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?