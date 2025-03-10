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Haberler Yaşam İOKBS BAŞVURU TAKVİMİ 2025: MEB duyurdu! Bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 14:45 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 14:45

İOKBS BAŞVURU TAKVİMİ 2025: MEB duyurdu! Bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvuru sürecinin ardından tarihiyle öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Her yıl düzenlenen sınavın ayrıntıları, 2025 yılı kılavuzuyla kesinlik kazandı. Resmi ve özel okullarda eğitim gören 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf seviyesindeki adaylara yönelik gerçekleştirilecek sınav için hazırlık süreci devam ediyor. Peki, İOKBS ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

İOKBS BAŞVURU TAKVİMİ 2025: MEB duyurdu! Bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve başarılı öğrencilere burs imkânı sunan İOKBS için geri sayım başladı. Başvuru yapan öğrenciler ve velileri, sınav tarihini ve süreçle ilgili detayları araştırıyor. Peki, bursluluk sınavı ne zaman,sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

İOKBS BAŞVURU TAKVİMİ 2025: MEB duyurdu! Bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

BURSLULUK SINAVI 2025 NE ZAMAN?
Bursluluk Sınavı bu sene, 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

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İOKBS BAŞVURU TAKVİMİ 2025: MEB duyurdu! Bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

BAŞVURU SÜRECİ TAMAMLANDI MI?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvurular 10 Şubat'ta başlamıştı.

Başvuru süreci, 3 Mart 2025 tarihi itibarıyla sona erdi.

İOKBS BAŞVURU TAKVİMİ 2025: MEB duyurdu! Bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bursluluk Sınavı giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

İOKBS BAŞVURU TAKVİMİ 2025: MEB duyurdu! Bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı resmî internet adresinden ilan edilecektir.