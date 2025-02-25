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Haberler Yaşam İOKBS BAŞVURU TARİHİ 2025:MEB paylaştı! Bursluluk sınavı ne zaman, başvurular nereden ve nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 25.02.2025 14:43 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 14:43

İOKBS BAŞVURU TARİHİ 2025:MEB paylaştı! Bursluluk sınavı ne zaman, başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavı için başvuru süreç, öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. Her yıl uygulanan sınavın detayları 20255 başvuru kılavuzuyla netleşti. Resmi ve özel kurumlarda eğitimlerini gerçekleştiren, 6, 7 ve 8. sınıfta öğrenim gören öğrenciler ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik olan planlanan sınav için hazırlık süreci devam ediyor. Peki, İOKBS ne zaman, başvurular nereden ve nasıl yapılır?

İOKBS BAŞVURU TARİHİ 2025:MEB paylaştı! Bursluluk sınavı ne zaman, başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

2025 bursluluk sınavına dair tarihler ve atlar MEB resmi sitesinde duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği İOKBS, 80 sorudan oluşuyor ve adaylar 100 dakika süre tanıyor. Bu sene burs hakkında yararlanmak isteyenler araştırmalarına başladı. Peki, bursluluk sınavı başvurular nasıl ve ne zaman? İşte, 2025 İOKBS başvuru detayları…

İOKBS BAŞVURU TARİHİ 2025:MEB paylaştı! Bursluluk sınavı ne zaman, başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

2025 bursluluk sınavı için başvurular, 10 Şubat 2025 tarihinde başladı ve 3 Mart 2025 Pazartesi günü sona erecek.

Başvurularını tamamlayan öğrencilerin, 4 Mart 2025 tarihine kadar okul müdürlüklerinden başvuru onaylarını alması gerekecek. Başvuru onayı alınmayan öğrenciler, sınav için geçerli kabul edilmeyecek.v

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İOKBS BAŞVURU TARİHİ 2025:MEB paylaştı! Bursluluk sınavı ne zaman, başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri https://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecek.Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecek.

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İOKBS BAŞVURU TARİHİ 2025:MEB paylaştı! Bursluluk sınavı ne zaman, başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

2025 BURSLULUK SINAV TARİHİ
Bursluluk Sınavı bu sene 27 Nisan'da yapılacak ve saat 10.00'da başlayacak. Sınav sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak.

İOKBS BAŞVURU TARİHİ 2025:MEB paylaştı! Bursluluk sınavı ne zaman, başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,
İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak,
Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.
Ailenin 2024 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2025 Mali Yılı için tespit edilen 195.000,00 (yüzdoksanbeşbin) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2024 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacak.
Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecek.

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