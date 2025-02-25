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İOKBS BAŞVURU TARİHİ 2025:MEB paylaştı! Bursluluk sınavı ne zaman, başvurular nereden ve nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 25.02.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
14:43
İOKBS BAŞVURU TARİHİ 2025:MEB paylaştı! Bursluluk sınavı ne zaman, başvurular nereden ve nasıl yapılacak?
Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavı için başvuru süreç, öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. Her yıl uygulanan sınavın detayları 20255 başvuru kılavuzuyla netleşti. Resmi ve özel kurumlarda eğitimlerini gerçekleştiren, 6, 7 ve 8. sınıfta öğrenim gören öğrenciler ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik olan planlanan sınav için hazırlık süreci devam ediyor. Peki, İOKBS ne zaman, başvurular nereden ve nasıl yapılır?