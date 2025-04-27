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Haberler Yaşam İOKBS BURS ÖDEMELERİ 2025: İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk parası ne kadar, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 27.04.2025 18:51 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 18:51

İOKBS BURS ÖDEMELERİ 2025: İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk parası ne kadar, ne zaman yatacak?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), her yıl düzenlediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ile öğrencilere eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için maddi destek sağlıyor. 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen İOKBS sonrasında, bursluluk parasının miktarı ve ödeme tarihi hakkında birçok öğrenci ve veli merak içinde. Peki, bu yıl bursluluk ödemeleri ne kadar olacak ve ne zaman hesaplara yatacak?

İOKBS BURS ÖDEMELERİ 2025: İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk parası ne kadar, ne zaman yatacak?

2025 İOKBS bursu için tarihsel araştırmalar başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfların katılımıyla gerçekleştirilen olan 2025 bursluluk sınavı, 27 Nisan 2025 tarihinde başarıyla tamamlandı. Devlet koruması altında bulunan ve diğer yasal düzenlemelerle burs hakkı tanınan öğrencilerin tamamı, bu sınavda başarılı olmaları durumunda burs imkanından faydalanabilecek. Peki, 2025 İOKBS bursu ne kadar olacak ve ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

İOKBS BURS ÖDEMELERİ 2025: İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk parası ne kadar, ne zaman yatacak?

2025 BURSLULUK PARASI NE KADAR?

Burslar, her yıl Ocak ve Haziran aylarında memur maaşlarına bağlı olarak güncelleniyor. 2025 yılı için IOKBS bursunun Ocak ve Haziran ayları arasında alacak öğrenciler için tahmini tutar 2.015 TL olarak belirlenmiş durumda.

Bursluluk ödemesi, Temmuz ayında yapılacak memur maaşı artışlarına göre yeniden düzenlenecek ve bu da burs miktarının artmasını sağlayacak.

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İOKBS BURS ÖDEMELERİ 2025: İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk parası ne kadar, ne zaman yatacak?

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Burs ödemeleri, her şehirde farklı tarihlerde yapılmakta olup, genellikle 12 aylık bir süreyi kapsamaktadır. İOKBS bursları, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda yatılılık, bursluluk, sosyal yardımlar ve okul pansiyonları yönetmeliği doğrultusunda, bursluluk sınavını kazanan ve kaydını yaptıran öğrenciler için başlamaktadır. Ödemeler, bu süreçlerin ardından gerçekleştirilecektir.

İOKBS BURS ÖDEMELERİ 2025: İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk parası ne kadar, ne zaman yatacak?

Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

a) %10'u "Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler"e,

b) %5'i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

c) %5'i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

ç) %80'i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.

2) Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80'lik kontenjana ilave edilir. (b) bendinde ayrılan %5'lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80'lik kontenjana ilave edilir.

Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeleri incelemek amacıyla okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenin yer aldığı bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon tarafından, maddi durumları 2024 Mali Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvuruları incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra (ç) bendi kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.

İOKBS BURS ÖDEMELERİ 2025: İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk parası ne kadar, ne zaman yatacak?