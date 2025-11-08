Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İOKBS bursluluk sınavı tarihi belli oldu: 2025-2026 MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 08.11.2025 13:15 Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 13:16

MEB 2026 sınav takviminin yayınlanmasıyla birlikte merkezi sınav tarihleri netlik kazandı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın yapılacağı tarih de böylece belli oldu. Peki, 2025-2026 MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihi belli oldu mu? İşte İOKBS bursluluk sınavı tarihi.

İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin sınavla hak kazandığı İOKBS bursu için araştırmalar hız kazandı. 2026 yılı Nisan ayında gerçekleştirilecek olan sınav, MEB takviminin yayınlanmasıyla birlikte velilerin ve öğrencilerin gündemine oturdu. Peki, 2025-2026 MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihi belli oldu mu? İşte detaylar;

İOKBS (BURSLULUK SINAVI) NE ZAMAN?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacaktır.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacak.

a. Her öğrencinin cevap kağıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.