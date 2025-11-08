Haberler
İOKBS bursluluk sınavı tarihi belli oldu: 2025-2026 MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 08.11.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 13:16
MEB 2026 sınav takviminin yayınlanmasıyla birlikte merkezi sınav tarihleri netlik kazandı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın yapılacağı tarih de böylece belli oldu. Peki, 2025-2026 MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihi belli oldu mu? İşte İOKBS bursluluk sınavı tarihi.